Madagascar: Oeuvre - « Tsy ho resin'ny fitiavana » de Zara Ainga séduit les lecteurs

Publié en 2023, Tsy ho resin'ny fitiavana de Zara Ainga a conquis près de 2 000 lecteurs en deux ans grâce à son message profond sur la résilience et la compréhension de l'amour.

L'ouvrage est né d'une expérience personnelle : « J'ai souffert pendant des mois, non pas à cause de la personne que j'aimais, mais à cause de moi-même. Je n'étais pas prêt », confie l'auteur. À travers cette introspection, il propose un livre à la fois confession, étude et thérapie, destiné à tous ceux qui peinent à parler d'amour, adolescents ou parents.

Auto-édité, le livre s'est rapidement imposé comme une oeuvre marquante dans le paysage littéraire malgache. En seulement deux ans, près de 2 000 exemplaires ont été vendus, dont près de 1 000 rien qu'en 2025. Les retours sont unanimement positifs : les lecteurs apprécient la sincérité et la profondeur du texte, y trouvant des mots pour guérir, comprendre et avancer.

Zara Ainga y explore l'amour dans toute sa complexité : douceur et douleur, apprentissage et résilience. Il montre que l'amour n'est pas une faiblesse, mais un terrain d'évolution personnelle, invitant chacun à se réconcilier avec ses émotions et écouter son coeur sans s'y perdre. Disponible exclusivement sur la page officielle « Zara Ainga » et lors d'événements littéraires comme Antsa Tononkalo ou les foires du livre, l'ouvrage séduit particulièrement les jeunes filles.

Parmi elles, Ifaliantsoa, étudiante en communication, confie : « J'aime ce livre. Il explore les différentes facettes de l'amour tout en mettant en lumière les réalités difficiles que nous devons affronter. » Une traduction française est en cours, avec une éventuelle version anglaise à venir pour toucher un public international.

Encadrement

Né le 17 septembre 1994 à Moramanga, Herinirina Tojosoa, connu sous le nom de plume Zara Ainga, est écrivain et poète malgache. Après des études en sciences sociales et gestion à l'Université d'Antananarivo, il découvre sa vocation d'auteur en 2015. Depuis, il a publié onze ouvrages, dont neuf sous le nom Zara Ainga, mêlant poésie, nouvelles, romans et théâtre radiophonique. Tsy ho resin'ny fitiavana fait partie de ces neuf ouvrages marquants. Sa formation nourrit sa réflexion et enrichit son écriture, lui permettant d'aborder des thèmes universels comme l'amour, la société et la quête de soi.

Militant culturel engagé, Zara Ainga utilise la littérature pour éduquer et transmettre : Tsy ho resin'ny fitiavana est un appel à l'amour véritable, une école de la vie et un outil de guérison intérieure.