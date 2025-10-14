Madagascar: Environnement - Suspension des autorisations d'exploitation forestière

Le commandement du Corps de l'Eau et des Forêts a annoncé, hier, la suspension de la délivrance des autorisations d'exploitation forestière sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure concerne toutes les autorisations relatives aux produits forestiers, selon une source interne.

Cette décision vise à renforcer la protection des ressources naturelles et des forêts. En effet, il a été constaté qu'en période de crise, certaines personnes profitent du contexte pour se livrer à des trafics de produits forestiers, voire d'espèces protégées et interdites d'exploitation.

Le Corps de l'Eau et des Forêts a pour mission de protéger et de valoriser les forêts ainsi que les ressources naturelles, en veillant à leur exploitation rationnelle et équitable. Ce secteur est considéré comme stratégique, car il génère des revenus importants pour le Trésor public. Il joue également un rôle essentiel dans la préservation des ressources en eau, la subsistance des populations, la satisfaction de leurs besoins vitaux et le soutien à divers secteurs économiques.

Cependant, ce corps demeure en sous-effectif. Ses membres réclament ainsi le renforcement des effectifs des techniciens de l'Eau et des Forêts, ainsi que l'attribution annuelle de postes budgétaires destinés à ces recrutements.