Madagascar: Amad Ysmael Natolonjanahary, le demi-fondeur qui monte

14 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À seulement 16 ans, Amad Ysmael Natolonjanahary fait déjà parler de lui sur les pistes malgaches. Membre du club AJA de Manakara, sous la bannière de la Ligue V7V (Vatovavy Fitovinany), il vient de prendre part à un stage de perfectionnement au centre de Dakar, du 1er au 6 octobre. Une expérience précieuse pour ce jeune athlète, qui rêve de défendre les couleurs malgaches sur la scène internationale.

Issu d'une famille passionnée de sport, Amad Ysmael a découvert l'athlétisme par mimétisme. « J'ai choisi l'athlétisme en imitant mon frère. J'ai participé à des corses dans la ville et j'ai souvent terminé sur le podium. Depuis, il m'encourage à persévérer », confie le jeune athlète de Vatovavy.

Petit à petit, le travail et la persévérance paient. Cette année, il a décroché la médaille d'argent au relais medley durant les Jeux de la CJSOI aux Seychelles.

Sur la piste, le jeune demi-fondeur affiche déjà des chronos prometteurs : 1'55" sur 800 m et 52" sur 400 m. Des performances qui témoignent d'une belle marge de progression.

Pour le coach David Laurencien Razafitahina, qui l'a accompagné à Dakar, le constat est clair : « Ysmael allie vitesse, endurance et une maturité tactique rare pour son âge. Avec de la rigueur, il pourrait incarner l'avenir du demi-fond malgache. »

Inspiré par les athlètes locaux et admirant le Français Gabriel Tual, champion d'Europe du 800 m en 2024, Amad Ysmael nourrit un rêve simple mais puissant: percer dans l'athlétisme et porter haut le drapeau malgache. Sur sa ligne de départ, il avance déjà avec le coeur, la discipline et la promesse d'un avenir à grandes foulées.

