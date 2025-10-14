Madagascar: Toamasina - Un gang encagoulé exécute un couple

La terreur s'est installée à Ambonivato Ivoloina. Vers minuit, une dizaine de bandits armés ont assailli trois foyers où un homme et son épouse ont été tués d'une balle dans la tête.

Une nuit d'horreur s'est abattue sur le paisible village d'Ambonivato Ivoloina, dans le district de Toamasina II, dans la nuit d'avant-hier, aux alentours de minuit. Une bande composée d'une dizaine de malfaiteurs, encagoulés et lourdement armés, a pris d'assaut trois foyers successifs, semant la panique et la désolation parmi les habitants.

Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales, les assaillants ont fait irruption dans les habitations en pleine nuit pour user de la force et malmener les victimes sans ménagement. Un couple a été froidement exécuté, chacun atteint d'un projectile en pleine tête, les tuant sur le coup. Le chef de famille et son épouse ont été retrouvés gisant dans leur demeure, dans une mare de sang, sous le regard impuissant des voisins, arrivés trop tard.

Dans un autre foyer visé, une femme a subi de violents sévices. Battue avec brutalité, elle présente de graves blessures au genou ainsi que de multiples hématomes et lésions. Elle a été immédiatement prise en charge dans un centre hospitalier, où elle reçoit actuellement les soins nécessaires.Brutalité

Règlement de compte

Après leur passage meurtrier, les bandits ont pris la fuite dans la nuit, laissant derrière eux les corps sans vie du couple et la victime blessée. Fait troublant, aucune perte matérielle significative ne semble avoir été constatée, et les objets de valeur ou numéraires habituellement recherchés par ce genre de bandes non plus. Ce détail renforce la thèse d'un règlement de comptes avancée par certains proches des victimes.

Les Forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux pour constater les faits, ouvrir une enquête et lancer des recherches en vue de retrouver les auteurs. Jusqu'à présent, aucune arrestation ni information précise sur les assaillants n'a été communiquée.

Les dépouilles des victimes ont été remises à leurs familles pour les obsèques, tandis que le village reste sous le choc. La population, terrifiée, réclame un renforcement de la sécurité afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.