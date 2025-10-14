Cote d'Ivoire: Hausse de 16,4% du résultat net de la société Servair Abidjan au premier semestre 2025.

14 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du premier semestre 2025, le résultat net de la société Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des aéronefs en Côte d'Ivoire, a connu une hausse de 16,4% par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net est passé de 708,998 millions de FCFA au 30 juin 2024 à 825,580 millions de FCFA durant la période sous revue.

« Cette amélioration s'explique par la combinaison de plusieurs éléments que sont la croissance du trafic aérien, le démarrage de nouveaux marchés sur le non aérien ainsi qu'une amélioration de gestion de la matière première », a laissé entendre l'équipe dirigeante de Servair Abidjan.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires hors taxes se situe à 6,584 milliards de FCFA contre 5,992 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit une hausse de 10%, avec une performance de 7% sur l'aérien (qui inclut un effet CAN) et 9% sur le non aérien.

Quant au résultat des activités ordinaires, il a connu une hausse de 16,5% à 1,106 milliard de FCFA contre 949,834 millions de FCFA au 30 juin 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.