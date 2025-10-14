Cote d'Ivoire: Hausse de 16,4% du résultat net de la société Servair Abidjan au premier semestre 2025.

A l'issue du premier semestre 2025, le résultat net de la société Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des aéronefs en Côte d'Ivoire, a connu une hausse de 16,4% par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net est passé de 708,998 millions de FCFA au 30 juin 2024 à 825,580 millions de FCFA durant la période sous revue.

« Cette amélioration s'explique par la combinaison de plusieurs éléments que sont la croissance du trafic aérien, le démarrage de nouveaux marchés sur le non aérien ainsi qu'une amélioration de gestion de la matière première », a laissé entendre l'équipe dirigeante de Servair Abidjan.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires hors taxes se situe à 6,584 milliards de FCFA contre 5,992 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit une hausse de 10%, avec une performance de 7% sur l'aérien (qui inclut un effet CAN) et 9% sur le non aérien.

Quant au résultat des activités ordinaires, il a connu une hausse de 16,5% à 1,106 milliard de FCFA contre 949,834 millions de FCFA au 30 juin 2024.