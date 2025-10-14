Le Fonds de développement de la microfinance islamique (Fdmi) a signé des conventions avec les institutions de microfinance, Taysir et Al Rahma. A cette occasion, Abdou Karim Diaw, Administrateur général du Fdmi a salué les deux partenaires Taysir Finance et Al Rahma pour la qualité de la coopération et leur engagement résolu en faveur du développement de la microfinance islamique. M. Diaw a rappelé le contexte et les progrès récents qui donnent toute sa signification à cette cérémonie.

De gauche à droite, Birane Diop Directeur général de Al Rahma, Dr Abdou karim Diaw Administrateur général du FDMI et Babacar Seck Directeur général de Taysir

«En effet, en fin mai 2024, alors que la première prorogation du Programme Promise arrivait à son terme après sept années de mise en oeuvre, le taux d'exécution des lignes de la Bid était très faible. La situation appelait une accélération urgente et déterminée. Aujourd'hui, avec la signature des conventions sur le Loan avec Taysir Finance et Al Rahma, et la lettre de mise en vigueur de la Bid pour la ligne de Moudharaba restreinte au profit du Pamecas, le taux d'exécution de mai 2024 sera multiplié par 4 si les Imf parviennent à absorber les lignes octroyées », a déclaré l'administrateur du Fdmi.

«Notre ambition est d'absorber totalement la ligne Moudaraba de 50 millions de dollars au courant de l'année 2026 », a confié Abdou Karim Diaw.

Par ailleurs, a-t-il dit, nous réalisons, aujourd'hui, des avancées significatives dans les procédures des marchés, avec l'obtention des avis de non-objection de la Bid pour la signature des contrats sur les marchés d'analyse et d'appui à la structuration des chaînes de valeur, ainsi que celui de l'évaluation indépendante.

Il s'agit, aujourd'hui, de consacrer la matérialisation opérationnelle du Fdmi, créé pour assurer la pérennisation du Programme Promise.

«À nos partenaires Imf, Taysir et Al Rahma. Votre rôle est déterminant. Les conventions que nous signons aujourd'hui vous engagent à respecter scrupuleusement les échéanciers de décaissement et les indicateurs de performance convenus. Le maintien d'un portefeuille à risque inférieur à 5% et la production d'un reporting transparent et régulier constitueront les bases de notre collaboration fructueuse », a confié Abdou Karim Diaw. Il dit compter sur leur engagement à orienter prioritairement les financements vers les secteurs stratégiques identifiés dans les documents de convention, afin de maximiser l'impact socioéconomique de nos actions.

«Les objectifs que nous visons ensemble avec la mise en oeuvre du Promise sont ambitieux mais atteignables : il s'agit de financer au moins 50 000 micro-entreprises, créer plus de 25 000 emplois durables et augmenter significativement le taux d'inclusion financière dans notre pays. Ces chiffres traduisent notre volonté commune de contribuer concrètement au développement économique et social du Sénégal », a précisé l'administrateur général du Promise.