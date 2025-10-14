Sénégal: Fiscalité - Réformer sans freiner l'innovation

Le gouvernement du Sénégal a réaffirmé son engagement à attirer les investisseurs et à stimuler la croissance portée par le secteur privé lors du forum « Invest in Senegal », tenu les 7 et 8 octobre 2025 à Diamniadio. L'événement a réuni des chefs d'État, des institutions multilatérales et des dirigeants d'entreprises venus d'Afrique et d'ailleurs. Sous le thème « Investir au Sénégal », le message était clair : Faire du Sénégal un hub d'investissement, d'industrie et d'innovation en Afrique de l'Ouest.

Cependant, derrière l'accueil réservé aux investisseurs se dessine une inquiétude grandissante : l'augmentation rapide du coût des affaires, largement portée par une hausse des charges fiscales, ce qui pourrait détériorer l'attractivité du pays.

Si la mobilisation des recettes fiscales et la rigueur budgétaire sont des priorités légitimes, l'ampleur et la rapidité de ces augmentations risquent de fragiliser la compétitivité du pays.

Une fiscalité trop lourde et imprévisible peut dissuader les investisseurs, décourager la formalisation et rendre la planification à long terme particulièrement difficile.

Parmi les mesures récentes, la hausse des droits d'accise sur les produits du tabac à 100% a retenu l'attention, plaçant ainsi le Sénégal comme le pays le plus taxé de la région dans ce secteur (70% en Côte d'Ivoire, 37% au Mali, 55% au Burkina Faso, 50% au Togo, 40% au Bénin).

Il est clair que la fiscalité sur les produits du tabac poursuit un double objectif : d'une part, accroître les recettes de l'État, et d'autre part, contribuer à l'amélioration de la santé publique en réduisant la consommation. Toutefois, dans sa forme actuelle, elle ne distingue pas les produits conventionnels des alternatives technologiques dites « à risque réduit ». Ces innovations, telles que les dispositifs sans combustion ou à chauffage du tabac, sont pourtant présentées par leurs promoteurs comme des options de réduction des risques pour les fumeurs adultes qui, autrement, continueraient à consommer des cigarettes classiques.

Au Sénégal, cette différenciation n'est pas encore prise en compte, ce qui soulève la nécessité d'un débat sur l'adaptation du cadre fiscal aux évolutions technologiques et aux enjeux de santé publique.

« Le Sénégal a tous les atouts pour devenir un pôle d'innovation industriel, mais il faut une fiscalité qui reconnaisse et encourage les alternatives moins nocives », déclare Thierno Diallo, Directeur Général de Philip Morris Sénégal, présent au forum. « Nous ne demandons pas d'exonérations : simplement une prévisibilité et une différenciation fiscale pour les produits qui présentent un profil à risque réduit. »

L'innovation représente une opportunité double : améliorer la santé publique et développer des capacités industrielles nouvelles. Les technologies émergentes impliquent de nouveaux investissements, des chaînes de production modernisées et le transfert de compétences. Ceci entraine donc la création de nouveaux emplois qualifiés et le renforcement de la souveraineté industrielle du pays.

Le défi pour le Sénégal est d'équilibrer rigueur budgétaire et stratégie industrielle en transformant la fiscalité en levier d'innovation plutôt qu'en frein.