Des conventions et accords ont été signés entre la Banque islamique de développement (Bid) et les institutions de microfinance. Selon le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, cet évènement solennel marque une étape cruciale dans le partenariat stratégique entre la République du Sénégal et la Bid.

« C'est donc avec plaisir que je souhaite exprimer, au nom du Gouvernement, ma profonde gratitude à la Bid pour son accompagnement constant, sa vision alignée sur les aspirations de développement de notre pays et sa confiance renouvelée envers le Sénégal », a déclaré M. Dione.

Selon lui, cette cérémonie de signature n'est pas un aboutissement, mais le point de départ opérationnel d'une vision partagée. Une vision où la finance n'est pas une fin en soi, mais un puissant levier pour une prospérité inclusive, équitable et respectueuse de nos valeurs.

«Les conventions que nous signons aujourd'hui s'inscrivent résolument dans la nouvelle trajectoire impulsée par les plus hautes autorités de notre pays qui est de faire de la finance islamique un pilier stratégique du développement économique et social du Sénégal », a indiqué le ministre. Il a expliqué que cette ambition se traduit par une volonté politique forte, matérialisée avec des instruments innovants et structurants, conçus par son département pour créer un écosystème cohérent et performant où la Finance Islamique est au service d'une transformation structurelle.

Il a expliqué qu'au-delà du financement, notre vision est de créer des chaînes de valeur solidaires. C'est là qu'intervient notre initiative phare des Coopératives productives solidaires (Cps).

«Nous attendons de nos Imfs partenaires qu'elles ne soient pas de simples pourvoyeuses de prêts, mais des accompagnatrices de ces coopératives. L'enjeu est de financer, via les instruments de la finance islamique, des unités de production, de transformation et de commercialisation qui ancrent la richesse dans nos territoires et créent des emplois durables », a fait savoir le ministre de la Microfinance.