Sénégal: Les indices phares terminent la journée du 14 octobre 2025 dans le rouge.

14 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de Bourse ce mardi 14 octobre 2025, les trois indice phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré une baisse contrairement à la séance précédente.

L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,21% à 332,88 points contre 333,37 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a cédé 0,27% à 164,75 points contre 165,19 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une baisse de 0,96% à 138,63 points contre 139,97 points précédemment.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle se situe à 12 834,377 milliards FCFA contre 12 861,158 milliards FCFA la veille, soit un repli de 26,781 milliards. Celle du marché des obligations s'élève à 10 969,024 milliards FCFA contre 10 965,756 milliards FCFA, soit une augmentation de 3,268 milliards.

Concernant la valeur totale des transactions, elle est encore remontée à 2,238 milliards FCFA contre 1,225 milliard FCFA la veille.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 665 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 965 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 260 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 480 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,00% à 2 325 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,91% à 3 300 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 6,30% à 2 380 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,91% à 26 900 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,07% à 3 000 FCFA).

