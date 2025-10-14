L'Ambassadeur Babiker Al-Siddig Mohamed Al-Amin, Chargé d'affaires à l'Ambassade de la République du Soudan à Londres, a présenté lundi ses lettres de créance en tant que représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) à M. Arsenio Dominguez, Secrétaire général de l'organisation, au siège de l'organisation à Londres, la capitale britannique.

L'Ambassadeur a exprimé la reconnaissance du Soudan pour le rôle important joué par l'OMI dans la réglementation et le développement de la navigation maritime internationale, soulignant que le Soudan a été l'un des premiers pays à adhérer à l'organisation après sa fondation.

Il a expliqué que le Soudan possède un long littoral sur la mer Rouge, l'un des plus importants corridors maritimes internationaux, soulignant que la navigation maritime représente l'un des outils les plus importants de la coopération économique et diplomatique entre les pays.

Il a également souligné l'intérêt du gouvernement soudanais, représenté par le ministère des Transports et l'Autorité des ports maritimes, à renforcer la coopération technique et institutionnelle avec l'organisation.

M. Arsenio Dominguez a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'Ambassadeur Babiker Al-Siddig, exprimant la volonté de l'organisation de renforcer son partenariat avec le Soudan.

Il a affirmé la volonté de l'organisation de soutenir le renforcement des capacités et de développer des programmes de formation et de coopération technique dans les domaines concernés.