Soudan: Al-Eiser ordonne les institutions médiatiques de soutenir l'initiative nationale de santé

14 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a souligné l'importance de fournir l'aide sanitaire et alimentaire aux personnes nécessiteuses, et a appelé la communauté internationale et les partenaires à soutenir l'initiative nationale pour la santé, affirmant l'engagement de son ministère à coopérer pleinement avec toutes les institutions gouvernementales, à la tête desquelles le Ministère de la Santé.

Lors de son discours Lundi soir à Port Soudan marquant le lancement de l'initiative nationale de la santé, il a exhorté les institutions médiatiques affiliées au ministère et la société soudanaise à soutenir l'initiative à son terme.

Il a dit que la destruction du secteur sanitaire au Soudan par la milice est l'une des violations les plus graves contre l'humanité, ce qui nécessite de conjuguer les efforts pour créer de nouvelles institutions sanitaires pour fournir les soins à toutes les composantes de la société, ajoutant qu'ils continuaient de rejeter le ciblage des civils et la politique de punition collective et de siège, appelant à ce que les milices et les mercenaires soient tenus responsables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a affirmé l'intérêt de l'État pour la fourniture les services de base à tous les citoyens dans toutes les régions du pays. en particulier les services sanitaires et la fourniture de médicaments.

Al-Eiser a salué les efforts déployés par le Ministère de la Santé pour lutter contre les maladies, particulièrement le paludisme et la fièvre de dengue.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.