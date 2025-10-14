Soudan: Dr Kamel Idris lance l'initiative nationale pour soutenir la santé

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a inauguré l'initiative nationale pour soutenir la santé, qui vise à attirer le soutien financier nécessaire pour répondre aux besoins requis pour les trois prochains mois.

Le Premier ministre a ouvert la porte devant les contributions et les dons, en présence d'un certain nombre de ministres du gouvernement de l'espoir.

Dr Kamel Idris a déclaré que la guerre est à sa fin, que le pays avait subi des interventions et des agressions brutales, et a affirmé la réalisation de la victoire.

Il a dit : " Nous avons défié, résisté et vaincu tous les défis, et nous pouvons vaincre les maladies. "

Il a ajouté que la situation sanitaire et les maladies sont le résultat et les effets secondaires de l'agression des milices rebelles, affirmant la détermination de l'État à éliminer les milices et à mettre fin à leurs crimes.

Dr Idris a promis que le Soudan reviendrait plus fort et serait à l'avant-garde des nations.

Le Premier ministre a salué la réponse à l'initiative et aux dons, affirmant que cette réponse était rassurante.

Il a exprimé son appréciation à tous ceux qui ont contribué à l'initiative, qu'il s'agisse d'institutions gouvernementales, privées ou de individus, et a remercié les pays frères et amis qui ont soutenu les Soudanais et contribué à l'initiative.

Cette initiative intervient sous la lumière des défis sanitaires rencontrant le pays.

Le ministère de la Santé a élaboré un plan d'intervention d'urgence axé sur la fourniture de matériel et de pesticides pour soutenir les opérations de pulvérisation sur le terrain, de lutte anti vectorielle et d'enquête épidémiologique dans le but de protéger les communautés, en coopération avec les partenaires.

Le budget total de l'initiative s'élève à (23, 227, 915) dollars, incluant les besoins urgents pour lutter contre les épidémies et les vecteurs de maladies, ainsi que les médicaments et les traitements.