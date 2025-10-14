Ile Maurice: En route vers le Made in Moris - 34 nouvelles marques labellisées

La deuxième cohorte du programme En route vers le Made in Moris s'achève sur un succès confirmé. Sur les 39 petites et moyennes entreprises (PME) sélectionnées, 31 sont allées au bout du parcours, représentant 34 nouvelles marques désormais labellisées.

Avec un taux de complétion de 85 % et un taux de réussite de 94 % dans le processus de labellisation, les résultats dépassent les attentes de l'Association of Mauritian Manufacturers et du label Made in Moris, qui pilotent ce projet avec le soutien des ministères des Finances et du Développement industriel ainsi que de la MCB. Le 25 septembre, la cérémonie de graduation a eu lieu à Telfair pour ces marques désormais labellisées.

Entièrement financé par l'État, ce programme de trois ans (2024-2026) vise à accompagner 120 PME afin qu'elles puissent monter en compétences et répondre aux standards exigeants du cahier des charges Made in Moris. L'initiative est née d'un constat : 80 % des PME échouaient à obtenir le label sans accompagnement structuré. Le parcours combine 65 heures de formation, un diagnostic d'entreprise, du coaching personnalisé, des masterclasses en partenariat avec le NPCC, l'EDB et la MCB (via Punch), ainsi que des événements de networking.

Cette cohorte a affiché un taux de participation de 79 % aux ateliers et une progression moyenne de 43 % des participants, avec une moyenne générale de 88 %. Selon Yann Charlotte, responsable du programme : «Dix-neuf entreprises ont atteint des scores compris entre 90 et 100 %. Ce qui nous a le plus marqués, c'est la cohésion de groupe et l'entraide qui se sont installées. Certaines initiatives, comme des collectes de déchets, sont venues directement des participants.» Pour ces 31 nouvelles entreprises, la MCB prend en charge la première année d'adhésion au label Made in Moris.

Cédric Affouye, directeur de Verdir, salue une étape décisive. Pour lui, le label est un gage de confiance et une reconnaissance: «Ce programme m'a appris à rester dans une démarche d'amélioration continue et à viser l'excellence.» Elizabeth Jean, fondatrice d'Elijea's Naturals, a quant à elle, souligné l'impact formateur : «J'ai découvert l'existence des good manufacturing practices et pu mettre en place des standards que j'ignorais. Aujourd'hui, ma marque se démarque davantage.» Tandis que Jean-Luc How Yew Kin, directeur de Soya World, insiste sur le changement opéré : «Le programme a amélioré notre fonctionnement et apporté une crédibilité nouvelle à nos produits. Recevoir le prix de la meilleure progression est une immense fierté.»

La diversité des secteurs représentés: agroalimentaire, industriel, services, numérique et créatif, confirme la portée du programme. Charlotte Moothooveeren, project executive, rappelle que «la cohorte 2025 a montré que ce programme est accessible à toutes les tailles d'entreprises. L'intelligence collective a émergé naturellement et a accéléré la progression des participants.» Aujourd'hui, le label Made in Moris fédère plus de 170 entreprises, 350 marques et 3 800 produits répartis dans huit secteurs. Sa mission reste inchangée : promouvoir une production locale de qualité et encourager un entrepreneuriat responsable.

La cérémonie de clôture, tenue le 25 septembre à L'Atrium, Telfair, a mis en lumière sept entreprises avec des mentions spéciales :

Major de Promotion : Verdir (aménagement paysager) et Elijea's Naturals (cosmétiques capillaires).

Employee Engagement : Clinique Ferrière de Bon Secours et Stage'In (événementiel).

Sustainability : Exera (services digitaux).

Innovation : Timimi (livres et jouets éducatifs pour enfants).

Community Builder : Alouda Pillay (agroalimentaire).

Meilleure Progression : Soya World (tofu et produits dérivés).

Les inscriptions pour la Cohorte 2026 sont déjà ouvertes sur www.enrouteversmadeinmoris.mu.