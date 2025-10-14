Ile Maurice: Une édition inédite pour encourager la créativité scolaire et associative

Le Festival AI4Good Mauritius revient avec une édition exceptionnelle, dédiée aux établissements scolaires et aux associations. Prévue pour les mois d'octobre et novembre, cette nouvelle manifestation offre une plateforme innovante pour explorer le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans la création artistique. Son point d'orgue : le Challenge Inter-Établissements 2025, un défi créatif collectif qui se déroulera du 30 octobre au 30 novembre.

Le thème central de cette édition, l'Art Hybride, propose une démarche novatrice combinant l'expression humaine (poésie, dessin, musique, théâtre) et les capacités génératives de l'IA (images, vidéos, sons, voix). L'objectif n'est pas de remplacer l'artiste, mais d'utiliser l'IA comme un outil d'extension de son imagination, permettant de produire des oeuvres numériques inédites. Les participants devront ainsi réaliser une création autour de ce concept, intégrant animation visuelle, mise en voix et mise en scène, pour aboutir à une oeuvre audiovisuelle complète.

Soutenu par l'Institut français de Maurice, ce projet vise à transformer l'approche éducative en matière de littératie numérique et artistique. Un parcours de formation pour les enseignants sera proposé à travers un livret en ligne et des vidéos pédagogiques, encadré par l'expert Jean-Michel Lavallard. Les élèves et enseignants seront également récompensés par des Open Badges officiels, soutenus par l'ambassade de France et l'Institut français de Maurice, valorisant leurs compétences en créativité numérique, collaboration et innovation.

Catherine Paya, directrice du concours AI4Good Mauritius, souligne l'importance de cette initiative : «Ces apprentissages développent des compétences clés du XXIe siècle, comme la créativité, l'esprit critique ou la coopération.» Cette démarche vise à encourager une éducation connectée et créative, adaptée aux défis futurs, tout en valorisant la richesse culturelle.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. La rencontre des encadrants se tiendra le 30 octobre à l'Institut français de Maurice, suivie d'une session collective le 14 novembre au Rajiv Gandhi Science Centre, en préparation de la grande finale du 20 novembre. Au programme : échanges, présentations de projets, animations et cérémonie de remise des prix dans un cadre culturel réunissant artistes, intellectuels et institutions.