Afrique de l'Est: Ramgoolam félicite le nouveau président des Seychelles et promet un renforcement des relations bilatérales

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a eu ce mardi après-midi un entretien téléphonique avec Patrick Herminie, élu président des Seychelles à l'issue du second tour de l'élection présidentielle.

Patrick Herminie, chef de l'opposition et figure de l'Union démocratique seychelloise, a remporté le scrutin avec 52,7 % des voix contre 47,3 % pour le président sortant Wavel Ramkalawan, selon les résultats officiels annoncés dimanche par la commission électorale.

Lors de cet échange, M. Ramgoolam a adressé ses «plus chaleureuses félicitations» à M. Herminie pour sa victoire et a salué «un moment important pour la démocratie seychelloise et pour la région». Le Premier ministre mauricien a réaffirmé «l'amitié historique et la coopération exemplaire» entre Maurice et les Seychelles, promettant son «plein soutien» au nouveau chef de l'État dans la consolidation des relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux dirigeants ont également évoqué la situation politique à Madagascar ainsi que les défis de sécurité et de développement dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ils ont convenu de se rencontrer prochainement afin de donner un nouvel élan à la coopération régionale, notamment dans les domaines maritime, environnemental et diplomatique.

M. Ramgoolam, actuellement à Londres pour un bilan de santé accompagné de son médecin personnel, le Dr Farhad Aumeer, et pour des consultations juridiques liées au dossier des Chagos, a souligné l'importance d'un «dialogue stratégique entre États insulaires face aux mutations régionales et internationales».

Aucune date n'a encore été annoncée pour leur prochaine rencontre, mais elle pourrait intervenir avant la fin de l'année, selon une source proche du gouvernement mauricien.