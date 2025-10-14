Afrique de l'Est: Ramgoolam félicite le nouveau président des Seychelles et promet un renforcement des relations bilatérales

14 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a eu ce mardi après-midi un entretien téléphonique avec Patrick Herminie, élu président des Seychelles à l'issue du second tour de l'élection présidentielle.

Patrick Herminie, chef de l'opposition et figure de l'Union démocratique seychelloise, a remporté le scrutin avec 52,7 % des voix contre 47,3 % pour le président sortant Wavel Ramkalawan, selon les résultats officiels annoncés dimanche par la commission électorale.

Lors de cet échange, M. Ramgoolam a adressé ses «plus chaleureuses félicitations» à M. Herminie pour sa victoire et a salué «un moment important pour la démocratie seychelloise et pour la région». Le Premier ministre mauricien a réaffirmé «l'amitié historique et la coopération exemplaire» entre Maurice et les Seychelles, promettant son «plein soutien» au nouveau chef de l'État dans la consolidation des relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux dirigeants ont également évoqué la situation politique à Madagascar ainsi que les défis de sécurité et de développement dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ils ont convenu de se rencontrer prochainement afin de donner un nouvel élan à la coopération régionale, notamment dans les domaines maritime, environnemental et diplomatique.

M. Ramgoolam, actuellement à Londres pour un bilan de santé accompagné de son médecin personnel, le Dr Farhad Aumeer, et pour des consultations juridiques liées au dossier des Chagos, a souligné l'importance d'un «dialogue stratégique entre États insulaires face aux mutations régionales et internationales».

Aucune date n'a encore été annoncée pour leur prochaine rencontre, mais elle pourrait intervenir avant la fin de l'année, selon une source proche du gouvernement mauricien.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.