Madagascar: L'armée annonce qu'elle prend le pouvoir

14 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Coup de tonnerre à Antananarivo. L'armée malgache vient d'annoncer qu'elle prend le pouvoir à partir d'aujourd'hui, mardi 14 octobre, ce qui est un tournant dans la crise politique qui secoue le pays depuis le 25 septembre.

Dans sa déclaration, l'état-major militaire a annoncé la dissolution du Sénat, de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), de la Haute Cour de Justice (HCJ), de la HCCDDED ainsi que de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Les militaires indiquent qu'un «Conseil de transition» sera mis en place, composé de représentants de l'armée, de la gendarmerie et de hauts conseillers civils. Ce conseil assumera la direction de l'État «jusqu'au rétablissement de l'ordre et de la stabilité».

L'armée précise toutefois qu'elle laisse l'Assemblée nationale poursuivre ses travaux, une manière d'affirmer une rupture partielle avec les institutions en place tout en maintenant un cadre politique minimal.

Symboliquement, les forces militaires se sont positionnées devant le Palais présidentiel, marquant la prise effective du pouvoir.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.