Madagascar: L'armée annonce qu'elle prend le pouvoir

Coup de tonnerre à Antananarivo. L'armée malgache vient d'annoncer qu'elle prend le pouvoir à partir d'aujourd'hui, mardi 14 octobre, ce qui est un tournant dans la crise politique qui secoue le pays depuis le 25 septembre.

Dans sa déclaration, l'état-major militaire a annoncé la dissolution du Sénat, de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), de la Haute Cour de Justice (HCJ), de la HCCDDED ainsi que de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Les militaires indiquent qu'un «Conseil de transition» sera mis en place, composé de représentants de l'armée, de la gendarmerie et de hauts conseillers civils. Ce conseil assumera la direction de l'État «jusqu'au rétablissement de l'ordre et de la stabilité».

L'armée précise toutefois qu'elle laisse l'Assemblée nationale poursuivre ses travaux, une manière d'affirmer une rupture partielle avec les institutions en place tout en maintenant un cadre politique minimal.

Symboliquement, les forces militaires se sont positionnées devant le Palais présidentiel, marquant la prise effective du pouvoir.