Ile Maurice: Un festival de saveurs authentiques

Arômes de jambon au laurier, douceur crémeuse des billes de mozzarella dans un gaspacho ensoleillé, gnocchis à la betterave fondants comme une caresse au palais...

La 7e édition de Delizie Italiane, organisée par L'Artigiano, a une fois de plus offert aux convives une immersion gourmande dans l'art de vivre à l'italienne. Fidèle à son esprit de partage et de découverte, l'enseigne - membre du Groupe APTIS - a réuni, jeudi 9 octobre, chefs, hôteliers, restaurateurs et partenaires autour d'un buffet d'exception à son siège de Triolet. Au menu : authenticité, innovation... et beaucoup de truffes et de plaisir !

Cette édition a pris une saveur toute particulière puisqu'elle a également marqué le 15e anniversaire de L'Artigiano. Depuis 2009, l'enseigne s'est imposée comme une référence pour les produits alimentaires italiens premium à Maurice, tant auprès des familles que des plus grands hôtels et restaurants. Soucieux de répondre aux défis actuels du secteur hôtelier - notamment le manque de main-d'oeuvre - L'Artigiano innove cette année en introduisant une gamme deep frozen.

Ces produits surgelés de haute qualité, signés Surgital et Divine Creazioni (primés au Better Future Award 2025), préservent texture, goût et fraîcheur tout en offrant une cuisson en trois minutes seulement. «Ces produits permettent de gagner en temps, en productivité et en efficacité, sans jamais sacrifier le goût», a expliqué Daniela Quaranta, Chief Executive Officer de L'Artigiano. Cette ancienne experte-comptable sillonne dorénavant les régions italiennes pour dénicher les produits à importer. On comprend volontiers ce changement de carrière !

Entre chaque bouchée, les invités, dont les chefs invités à noter les produits, ont voyagé à travers les régions italiennes. La charcuterie Pedrazzoli a volé la vedette avec ses saveurs délicates et son jambon au laurier à la fois tendre et parfumé. Le lomo Iberico, le saucisson de cochon noir nous ont transporté les papilles. Côté fromages, les créations de Romagna Terre ont séduit par leurs méthodes d'affinage traditionnelles - en caisses de bois de hêtre, sous feuilles de vigne, herbes et fleurs. Parmi les coups de coeur : le Pecorino Giorgio I au lait de brebis, affiné aux baies de genièvre, et le Re di Bufala au thé rouge, aussi surprenant que raffiné.

Les huiles d'olive extra vierge (Ligurie, Ombrie, Campanie et Pouilles), les farines Molino Pasini et les pâtes Garofalo ont complété cette symphonie de goûts, offrant des pizzas napolitaines à la croûte croustillante, surprenantes au charbon végétal, des focaccias moelleuses et des pinsa aériennes garnies avec générosité.

Pour la touche sucrée, le baba napolitain de Monteleone, le nougat des Siciliani et les Chicche de Dulcinea - meringues artisanales garnies et enrobées de chocolat noir - ont régalé les papilles. Le tout, accompagné du Prosecco Mionetto, référence italienne pétillante et élégante et d'Aperol. Pour sublimer ces produits, le chef italien Alessio Giove a offert une démonstration et partagé ses astuces culinaires, prouvant que tradition et modernité peuvent cohabiter harmonieusement en cuisine.

Avec cette 7e édition, Delizie Italiane confirme sa réputation : un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la gastronomie italienne. Entre produits artisanaux d'exception, innovations culinaires et convivialité, l'événement a une nouvelle fois célébré la dolce vita... à la mauricienne. Les produits sont disponibles dans les boutiques de L'Artigiano à MontChoisy et Telfair Moka, gérées par Tutto Bene.