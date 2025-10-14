Cote d'Ivoire: Yopougon Maroc - Les cours perturbés dans certains établissements ce mardi

Des individus non identifiés ont perturbé les cours dans des établissements de Yopougon quartier Maroc, le mardi 14 octobre 2025. Ces derniers ont tenté de pénétrer à l'intérieur du collège Rodin et du groupe scolaire Rodin afin de déloger les élèves venus tôt le matin pour les cours.

Fort heureusement, des chauffeurs et des enseignants desdits établissements ont rapidement refermé les portails et ont formé un blocus pour empêcher ces individus d'accéder à l'école. « C'était la débandade ! À quelques pas de l'école, j'ai vu un homme encagoulé qui courait dans tous les sens. J'ai pris peur. De nombreux parents, comme moi, ont rebroussé chemin », a rapporté Mme Koné.

Après une trentaine de minutes de vacarme, le calme est revenu. Les salles de classe étaient presque vides. Informés de la situation, des parents d'élèves sont venus chercher leurs progénitures. « Je préfère que mes enfants rentrent à la maison », a déclaré un parent d'élève à un enseignant.

Ce dernier lui a répondu que les parents étaient libres de reprendre leurs enfants. « Nous respectons la décision des parents d'élèves. Pour notre part, nous restons à notre poste, c'est-à-dire que nous continuons d'administrer les cours aux apprenants », a déclaré T.F.

Outre les élèves de Rodin, ceux de l'école primaire privée Sahienin ont également regagné leur domicile. La petite Esther G., accompagnée de son aînée, est repartie à la maison pour la même raison.