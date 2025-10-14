Cote d'Ivoire: Solidarité - Rita Bénédicte Djédjé, la 'vagabonde de la charité' au grand coeur

Connue pour son franc-parler et sa générosité, l'experte immobilière et entrepreneure sociale Rita Bénédicte Djédjé, alias "Maman Na Caï-caï", continue de faire parler son coeur à travers des actions solidaires en faveur des plus démunis.

Le siège de l'entreprise immobilière Ivoire Challenge Corporation (I2C), sis à Cocody Djorobité, non loin du CHU d'Angré, était le lundi 13 octobre 2025 au rythme de la solidarité. Ce jour-là, Rita Bénédicte Djédjé, présidente-directrice générale de la société, a offert des vivres à une soixantaine de personnes issues de familles modestes, parmi ses abonnées sur TikTok. Un geste de coeur devenu presque une tradition pour celle que ses admirateurs surnomment affectueusement "Maman Na Caï-caï".

Sélectionnés à l'issue d'un direct TikTok diffusé la veille, où plus de 500 internautes étaient connectés, les bénéficiaires ont reçu chacun un sac de riz de 25 kilos et une bouteille d'huile de trois litres. L'actrice et comédienne Adrienne Koutouan, témoin de la cérémonie, n'a pas manqué de saluer cette initiative empreinte d'humanité : « Ce que fait Mme Djédjé devrait inspirer tous ceux qui ont les moyens. Donner, c'est partager un peu de soi », a-t-elle confié.

Pour Rita Bénédicte Djédjé, ce geste n'est pas une simple démonstration de générosité, mais une véritable mission. « J'ai grandi dans une famille modeste. Je sais ce que c'est que de manquer. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un peu de moyens. Tant qu'Il me le permettra, j'aiderai », a-t-elle déclaré avec émotion. Une philosophie de vie qui guide ses actions sociales depuis plusieurs années.

Venue spécialement de Grand-Béréby, à 380 kilomètres d'Abidjan, Françoise Iyé, la cinquantaine passée, n'a pu cacher sa joie : « Ce geste tombe à point nommé, surtout en cette période de rentrée scolaire difficile. Que Dieu bénisse notre bienfaitrice », a-t-elle lancé. Même reconnaissance du côté d'Awa Coulibaly, d'Abobo, qui a formulé des prières pour la prospérité de l'entreprise de leur "maman du coeur".

Et même celles qui n'étaient pas sur la liste officielle sont reparties les bras chargés. Claudine Séry, mère de deux enfants, raconte, émue : « Je n'étais pas prévue. Quand j'ai expliqué mes difficultés, elle a tout de suite accepté de m'aider. C'est une femme de coeur, que Dieu la protège. »

Au-delà de cette distribution ponctuelle, Mme Djédjé multiplie les actions sociales. Elle est partenaire de l'émission "Le jour de mon jour" de John Jay sur Life TV, où elle intervient régulièrement pour soutenir matériellement et financièrement des cas sociaux. Son dévouement a d'ailleurs été reconnu officiellement : le 6 août 2025, elle a reçu un diplôme d'honneur du préfet Jean Firmin Dayoro, en récompense de son engagement exemplaire au service du département d'Alépé.

Infatigable et inspirante, Rita Bénédicte Djédjé prouve qu'on peut réussir en affaires tout en restant profondément humain. Pour elle, la prospérité n'a de sens que si elle se partage.