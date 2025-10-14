Cote d'Ivoire: Outils numériques - Des chefs traditionnels formés à Dimbokro et Adzopé

La Société nationale de développement informatique (Sndi) poursuit sa série de formation aux outils numériques à l'intention des chefs traditionnels, des femmes et des jeunes du milieu rural.

Après Tiassalé, Agboville, Katiola et Ferkessédougou, le cap a été mis sur les villes de Dimbokro et d'Adzopé. Ces deux sessions se sont déroulées sur la période du 6 au 11 octobre dans ces deux localités.

La formation porte sur différents modules, à savoir le leadership et la confiance en soi ; la sécurité numérique ; l'initiation à l'informatique ; l'employabilité ; l'insertion professionnelle et le digital ; l'entrepreneuriat ; la comptabilité simplifiée numérique, ainsi que l'introduction à l'intelligence artificielle.

Placée sous le haut patronage du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, cette formation gratuite s'inscrit dans le cadre du Programme d'autonomisation numérique des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants prennent part à des ateliers pratiques et participatifs, centrés sur des thématiques essentielles pour favoriser l'inclusion numérique. « Ce séminaire de formation a pour objectif de réduire la fracture numérique et de promouvoir l'inclusion numérique durable », a rappelé le directeur du centre de formation Sndi, Kouassi Jean-Paul.

S'exprimant à l'ouverture de la formation de Dimbokro, il a traduit la vision du gouvernement à travers cette initiative. A savoir, favoriser l'autonomisation numérique des femmes et des jeunes en milieu rural. Mais aussi faciliter l'accès à l'emploi et encourager la création de sources de revenu grâce aux technologies numériques.