Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello dévoile son plan de rupture pour l'économie ivoirienne

A la faveur de sa rencontre avec les journalistes de l'Aip, l'ex-Dg du Bnetd a décliné le volet économique de son projet de société.

Dans la matinée du 13 octobre, le candidat Ahoua Don Mello a présenté son projet de société à l'Agence ivoirienne de presse (Aip). Face aux feux roulants des questions des journalistes, Don Mello a proposé une série de réformes économiques de rupture axées sur l'inclusion et la valorisation du capital national.

Au coeur de sa vision, se trouve la révolution du secteur financier. Il a dénoncé un système de crédit qui « exclut » les Pme, le secteur informel et les entrepreneurs. Son diagnostic est sans appel : « Les banques commerciales prêtent principalement sur la base de garanties ou de dépôts déjà existants. Ce qui empêche une large partie de la population productive d'accéder au crédit ».

Sa solution ? Une nouvelle loi de crédit orchestrant une coopération inédite entre l'État, la Banque centrale et les banques commerciales pour financer l'économie réelle et les initiatives locales.

Simultanément, le candidat s'est attaqué aux racines de la précarité rurale, notamment la question foncière. Avec seulement 1,5 % des terres rurales titrées, l'insécurité freine l'investissement, a-t-il dit.

Il promet que s'il est élu, un programme national accéléré de délimitation des terroirs et de délivrance de titres, visant à sécuriser les petits exploitants pour qu'ils puissent, enfin, accéder au crédit.

Concernant l'agriculture, Ahoua Don Mello propose l'aménagement de plus de 200 000 Km de pistes rurales et le déploiement massif de l'irrigation et de centres de transformation. Ces mesures visent, dit-il, à doper la productivité et la compétitivité d'un secteur vital.

L'ensemble du projet, complété par une loi spécifique aux Pme/Pmi (98 % du tissu formel), ambitionne de bâtir une économie fondée sur la production locale et la participation de tous.