Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Tiémoko Meyliet Koné donne le top départ dans le Hambol

Le meeting d'ouverture de l'équipe de campagne du Rhdp s'est déroulé dans une ambiance festive.

Le vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, devant une immense foule, le lundi 13 octobre, à la place publique de Katiola, a donné le top départ de la campagne du Rhdp dans le Hambol.

Président du comité d'orientation stratégique, il a invité les forces vives à plébisciter le candidat des Houphouëtistes à l'élection présidentielle prochaine. « Le Président Alassane Ouattara a entendu votre appel. Il a accepté d'être candidat à la présidentielle du 25 octobre pour préserver la paix, maintenir la stabilité et poursuivre le développement de notre pays », a-t-il déclaré.

Ally Coulibaly, directeur national de campagne associé, a lancé le même appel : « Ici, la fidélité n'est pas un mot, c'est une conviction. Le 25 octobre, nous devons voter massivement pour exprimer notre reconnaissance au Président Alassane Ouattara ».

Kalil Konaté, directeur central de campagne chargé des mouvements de soutien et associatifs, a rappelé les grandes réalisations du Chef de l'État dans la région. « Grâce au Président Ouattara, plus de 350 villages ont été électrifiés, les routes ont été réhabilitées et les structures de santé modernisées. Le Hambol lui doit fidélité et victoire dès le premier tour », a-t-il insisté.

Le député-maire de Katiola, Thomas Camara, a exprimé sa gratitude au vice-Président, avant d'exhorter à une mobilisation sans faille : « Le Hambol doit, encore une fois, être le bastion de la fidélité et de la victoire du Rhdp ».