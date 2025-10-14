Cote d'Ivoire: L'épopée du royaume de Kong exhumée à Sinématiali

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Sinématiali a constitué, le 11 octobre, la troisième étape de la caravane de promotion du documentaire «Et si Kong m'était Ra-Kong-té». L'oeuvre du journaliste Serge Koléa a été projetée à la salle Fidèle Sarassoro de la commune. D'une durée de 52 minutes, elle raconte la dynastie des «Ouattara» débutée, en 1710, avec Sékou Ouattara et qui se poursuit avec l'actuel Chef de l'État, Alassane Ouattara, l'arrière-petit-fils.

« L'objectif de ce documentaire est de restituer cette histoire vieille de trois siècles. Elle est une partie intégrante de notre identité que, en tant qu'ivoiriens, nous devons transmettre aux nouvelles générations », a expliqué Serges Koléa.

La réalisation de ce documentaire est née au cours d'une série de reportages que le journaliste a effectué à Kong. Cela, dans l'objectif de faire un focus sur les mosquées de style soudanais. Tombé sous le charme de la ville aux secrets centenaires et à la richesse historique insoupçonnée, Serges Koléa prend la décision d'immortaliser ce patrimoine historique ivoirien. Le public de Sinématiali a donc été convié à un véritable voyage dans l'histoire. Il s'est laissé transporter par la production dans laquelle s'entremêlent analyses, témoignages et reconstitution.

