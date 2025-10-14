Cote d'Ivoire: La phase populaire bat son plein...

Tambours battants, pas de danse, coups de sifflet, poussière et éclats de rire : l'Abissa 2025 a officiellement lancé sa phase populaire, dimanche 12 octobre, sur la place publique du quartier France à Grand-Bassam. Cette étape, appelée Gouazo, marque la deuxième phase de la fête après la remise du tam-tam sacré, l'Edo-Ngboléa, à la population par le Roi des Nzima, Sa Majesté Amon Tanoh Désiré, président de la Chambre des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire.

C'est dans la cour royale que la cérémonie a débuté, avec libations et danses traditionnelles. Les tambourineurs ont ensuite fait vibrer les trois rythmes symboliques de l'Abissa, avant que la liesse gagne toute la ville. Sur la place noire de monde, jeunes et femmes, souvent vêtus de pagnes et culottes traditionnelles, ont offert un spectacle haut en couleurs.

Symbole d'unité et de transmission, l'Abissa valorise toutes les générations : des pépinières (5 à 15 ans) aux Sages (60 ans et plus), en passant par les Espoirs et les Forces vives.

La fête se poursuivra jusqu'au 18 octobre 2025, avec la présélection des élèves instrumentistes et l'arrivée triomphale du Roi Amon Tanoh Désiré pour clore les réjouissances.