Burkina Faso: Marché burkinabè de l'innovation - La 1ère édition prévue du 16 au 18 octobre prochain

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), a annoncé la tenue de la Ire édition du Marché burkinabè de l'innovation (MBI), du 16 au 18 octobre prochain, à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse animée, lundi 13 octobre 2025, dans la capitale.

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) et ses partenaires entendent promouvoir et valoriser les produits et services issus de l'innovation dans l'artisanat, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la santé, l'eau et l'assainissement. En effet, en collaboration avec le Consortium nouvelle vision pour un développement durable (CNVie) et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso (CMA-BF), le GIP-PNVB a annoncé la tenue de la Ire édition du Marché burkinabè de l'innovation (MBI), du 16 au 18 octobre 2025, à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse animée, lundi 13 octobre, dans la capitale.

Selon le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, l'évènement a pour thème : « Contribution de l'innovation dans un contexte de crise sécuritaire et de changement climatique ». Il a indiqué que cette édition du MBI s'inscrit dans le cadre de la seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation Citoyenne (JEPPC) autour du slogan : « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Djourmité Nestor Noufé a informé que le MBI va accueillir plus de 50 exposants et des centaines de visiteurs, d'institutions, d'entreprises, d'investisseurs, de chercheurs, de jeunes entrepreneurs et d'acteurs du développement.

Ces activités, a-t-il précisé, vont s'étendre sur trois jours d'expositions, de panels, de conférences, de rencontres d'affaires et de réseautage. « Afin de reconnaître et de valoriser les efforts de tous les participants, il est prévu que chaque exposant reçoive une attestation de participation au MBI. Par ailleurs, les meilleurs innovateurs et artisans seront distingués par des prix spéciaux en reconnaissance de leur créativité, de la qualité de leurs produits et de leurs contributions au développement durable », a déclaré M. Noufé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général de la CMA-BF, François Ouédraogo, a ajouté qu'il s'agit de distinguer un certain nombre d'acteurs qui ont pu montrer des produits qui sortent de l'ordinaire. Quel intérêt revêt le MBI ? En réponse, le secrétaire exécutif du CNVie, Apollinaire Kaboré, a indiqué que cette initiative est à promouvoir pour rendre visible toute l'innovation. En outre, il a souligné que les JEPPC permettent aux populations de s'engager à travers des actes de développement et de construction de l'Etat.