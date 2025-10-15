Sénégal/Mauritanie: Les Lions surclassent les Mourabitounes et valident leur ticket pour le Mondial

Diamniadio — L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Les Lions n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour le Mondial 2026. Mais ils étaient décidés à tenir leur rang devant leur public dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son épouse.

Comme promis par leur sélectionneur en conférence de presse avant-match, les Mourabitounes ont entamé cette rencontre sans complexe, déroulant leur jeu bien plus que ne le laissait suggérer le bloc bas mis en en place par le technicien espagnol Lopez Garay Aritz.

En face, la machine des Lions a semblé enrayée une bonne partie de la première mi-temps, la coordination entre les attaquants et les milieux laissant à désirer.

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir les Lions, Sadio Mané en tête, hausser un peu plus leur niveau et retrouver petit à petit leurs automatismes.

Sur une bonne séquence de jeu, le Sénégal a failli concrétiser son temps fort à la 43e, sur une frappe de Illiman Ndiaye, mais le gardien mauritanien Abderrahmane Sarr était vigilant.

Les Lions n'ont pas baissé les bras pour autant et continuaient d'insister. C'est finalement Sadio Mané qui va débloquer le score sur coup franc, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, en crucifiant le portier mauritanien d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation.

Un but accueilli par un standing ovation du public dont le couple présidentiel.

Les Lions restent sur cette dynamique et mettent le pied sur le ballon au retour des vestiaires.

Sur une bonne combinaison entre Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye, Krépin Diatta sert Sadio Mané, bien placé, qui prend tout son temps pour doubler la mise à la 47e mn. Le natif de Bambaly marque ainsi son 49e but en 117 sélections.

Les Mourabitounes semblent dépassés par la montée en puissance des sénégalais. Ils vont en faire les frais à la 64-ème. Sur un entre-deux avec Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye fait étalage de ses qualités techniques en traversant la défense mauritanienne pour marquer le troisième but sénégalais.

C'est le moment choisi par Pape Thiaw pour opérer des changements en faisant sortir Iliman Ndiaye, Pape Guèye, Nicolas Jackson et Sadio Mané.

Les nouveaux entrants, Pape Matar Sarr, Cheikh Tidiane Sabaly, Nampalys Mendy et Habib Diallo ne vont pas tarder à faire parler d'eux.

A la 86-ème mn, sur une contre-attaque, Habib Diallo marque le quatrième but en faisant parler son instinct de buteur.

La rencontre se termine avec cette large victoire des Lions, qui permet à l'équipe nationale de se qualifier pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des qualifications avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

- Fiche technique :

- Stade : Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio

- Public : nombreux

- Arbitres : Mohamed Ali Moussa, Abdoul Aziz Yacouba, Boubacar Ali Hamidou (Niger)

- Score : 4-0

- Buteurs : Sadio Mané( 45e et 47e), Iliman Ndiaye (64e ), Habib Diallo (86e mn)

- Avertissements : Sadio Mané (Sénégal), Aly Abeid (Mauritanie)