Soudan: 62 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures essentielles

La Banque africaine de développement (BAD) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé, le 7 octobre dernier à Nairobi, un accord de don de 62 millions de dollars en faveur du Soudan. L'enveloppe vise à reconstruire les infrastructures sociales essentielles dans les régions du pays affectées par le conflit, et restaurer les services de base pour plus de deux millions de bénéficiaires.

Dans un contexte de crise humanitaire et d'instabilité prolongée au Soudan, la BAD et l'OIM se sont engagées à appuyer la reconstruction du pays, notamment dans les infrastructures des États d'Al Jazira, Nil fluvial, Sennar et Nil Blanc. Baptisé Projet intégré de réhabilitation des infrastructures du secteur social au Soudan, ce programme concerne la réhabilitation de vingt établissements de santé ; vingt centres de formation professionnelle et soixante systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement.

Cette initiative devrait bénéficier directement à quelque 2,15 millions de personnes, en redonnant accès aux soins de santé, à l'éducation professionnelle et à des ressources essentielles comme l'eau potable. Elle cible particulièrement les communautés les plus vulnérables, qui sont touchées de plein fouet par le conflit armé.

Mais au-delà de la reconstruction physique, l'initiative met également l'accent sur le renforcement des capacités locales. Dans cette optique, plus de 1 000 agents techniques du gouvernement et 6 000 membres des communautés, dont 50 % de femmes, recevront des formations sur la gestion des infrastructures. En outre, un système d'information sur le marché du travail sera mis en place afin d'améliorer l'employabilité des jeunes, un enjeu crucial pour le relèvement économique et social du pays.

La cheffe de Bureau pays pour le Soudan de la BAD, Mary Monyau, a salué la collaboration avec l'OIM, qu'elle considère comme un modèle d'action conjointe dans des contextes fragiles. « Ce projet est une planche de salut pour les communautés du Soudan. Il reflète l'engagement indéfectible de la Banque à soutenir le relèvement, la résilience et la dignité humaine. Combiner les ressources, l'expertise et la compassion pour produire un impact réel là où les besoins se font le plus sentir », a-t-elle affirmé.

De son côté, le chef de mission de l'OIM à Port-Soudan, Mohamed Refaat, a souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir des jeunes soudanais et les opportunités qu'offre l'initiative. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec la BAD et impatients de lancer les activités de renforcement des capacités qui offriront de nouvelles opportunités aux jeunes », a déclaré ce responsable humanitaire. Cet accord de don s'inscrit, précisons-le, dans la stratégie décennale 2024-2033 de la BAD, axée sur la résilience économique et le développement du capital humain. Il contribue également à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies.