Madagascar: Andry Rajoelina a quitté le pays

Le président malgache, Andry Rajoelina, 51 ans, a quitté le pays dans la soirée du 12 octobre, après le ralliement d'une partie de l'armée aux manifestants de la Gen Z.

Après une escale sur l'île de La Réunion, le président malgache serait arrivé à Dubaï, le 13 octobre dans la matinée. Dans la soirée, il a déclaré se trouver « en lieu sûr », après avoir été victime d'une tentative d'assassinat.

« Via une page Facebook de passionnés d'aviation qui s'appelle "Madagascar aviation", on en sait un peu plus sur les déplacements du président Rajoelina. Il est parti à bord de son hélicoptère, depuis le palais présidentiel, vers l'île de Sainte-Marie, à l'Est du pays, où l'attendait un avion militaire français », a rapporté la correspondante de RFI dans le pays.

« Le transbordement a duré quelques minutes tout au bout de la piste d'atterrissage. Personne n'a vu le président monter dans l'avion militaire et il a pu, grâce à l'armée française, rejoindre l'île de La Réunion. Là, un autre avion l'attendait. C'est un jet privé de la compagnie allemande Vistajet qui a conduit le président à Dubai, où il est arrivé ce lundi matin », a ajouté la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je ne confirme rien aujourd'hui », a répondu à ce sujet depuis l'Égypte le président français, Emmanuel Macron, disant sa « grande préoccupation » pour Madagascar. Dans la soirée, Andry Rajoelina s'est exprimé en direct sur Facebook, déclarant qu'il se trouvait dans un « lieu sûr », après avoir été victime d'une tentative d'assassinat.

« J'ai été contraint aujourd'hui de trouver un lieu sûr pour protéger ma vie. Malgré tout cela, je continue sans relâche à chercher des solutions », a déclaré Andry Rajoelina, sans toutefois préciser où il se trouvait. « Il n'y a qu'une seule issue pour résoudre ces problèmes, c'est de respecter la Constitution en vigueur dans le pays », a affirmé le président malgache, rejetant de fait les appels à la démission du mouvement de contestation né le 25 septembre.

Élu en 2018, puis réélu en 2023 pour un mandat de cinq ans lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, Andry Rajoelina, englué dans la crise politique qui secoue Madagascar, n'a pu faire diffuser son allocution par la télévision publique TVM après l'arrivée d'un « groupe de soldats armés » au siège de la chaîne.

Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a rejeté catégoriquement toute tentative de changement anticonstitutionnel du gouvernement dans le pays. Il a exhorté toutes les unités des forces armées malgaches à « s'abstenir de toute ingérence dans les affaires politiques ».