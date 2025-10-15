Maroc: Construction d'une usine de moteurs d'avions

Le roi Mohammed VI a lancé, le 13 octobre, le chantier de construction d'un complexe aéronautique dédié aux moteurs d'avions, à Nouaceur, dans la région de Casablanca-Settat. Réalisés par le groupe français Nafran, les travaux du complexe sont estimés à 3,5 milliards de dirhams (Environ 382 millions de dollars américains).

La réalisation de l'usine aéronautique, qui intègre les politiques du royaume visant la mise en place progressive d'une chaîne de valeur intégrée, entre désormais dans sa phase de mise en oeuvre. Le complexe comporte une usine d'assemblage et de tests de moteurs Safran, d'une capacité de 350 unités par an. Une seconde usine prévue sera quant à elle spécialisée dans la maintenance et la réparation de moteurs Leading Edge Aviation Propulsion (LEAP). Utilisés pour la propulsion de l'Airbus A320neo et du Boeing 737 MAX, les modèles LEAP sont conçus et produits par CFM International, une coentreprise entre Safran Aircraft Engines (France) et GE Aerospace (États-Unis).

Ce projet censé générer près de 900 emplois positionnera le Maroc parmi les rares pays africains abritant une unité de production de moteurs d'avions. Sur ce même segment, l'américain Pratt & Whitney projette également de s'installer dans le royaume chérifien. Il a signé à cet effet, en décembre 2023, un accord d'investissement de 715 millions de dirhams.

Le projet de Safran complètera plusieurs autres installations formant l'écosystème aéronautique du Maroc, notamment des unités de production de câblage, de pièces de rechange et de composants divers, des plateformes de maintenance-réparation et des centres de formation du personnel navigant et technique. Selon les données officielles, l'industrie marocaine de la construction aéronautique est, entre autres, composée de plus de 150 entreprises, dont les processus de production intègrent jusqu'à 40 % de composants locaux. Elle concentre plus de 24 000 emplois hautement qualifiés. En 2024, le chiffre d'affaires à l'export du secteur a atteint 26,4 milliards de dirhams.

