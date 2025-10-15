Madagascar: Les militaires prennent le pouvoir après la destitution de Andry Rajoelina

Dakar — Les militaires se réclamant du Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) ont annoncé, mardi, avoir pris le pouvoir alors que plutôt dans la matinée, l'Assemblée nationale de Madagascar avait voté la destitution du président Andry Rajoelina pour abandon de poste.

"On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler", a déclaré le colonel Michael Randrianirina à Antananarivo.

La présidence de la République a publié sur sa page Facebook un décret du chef de l'Etat portant dissolution de l'institution parlementaire pour éviter sa destitution.

Les députés ont dénoncé cette décision présidentielle qui est selon eux "dépourvue de toute base légale".

Madagascar fait face à une série de manifestations portée depuis le 25 septembre dernier par la génération Z communément appelée "GenZ" pour dénoncer les coupures d'eau, d'électricité et la corruption qui gangrène le pays.