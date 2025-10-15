Sénégal: Gaustin Diatta du Soleil remporte le Prix d'Excellence du Leadership Local 2025

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le journaliste du Soleil, Gaustin Diatta, a été primé. Il a remporté le Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL Afrique 2025), apprend-on de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, des Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique et de la Commission de l'Union africaine.

Ces derniers félicitent d'ailleurs tous les lauréats et les nominés. La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 6 novembre 2025 au King Fahd Palace de Dakar, au cours du 6e Forum international de la démocratie participative en Afrique (#FIDEPA06), qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2025.

C'est la troisième fois que Gaustin Diatta remporte ce prix, après 2022 et 2023. « Je considère que ce prix-là est le fruit de toute une rédaction à laquelle j'appartiens. Bien sûr, je veux parler du Soleil. C'est Le Soleil qui gagne, ce sont les collègues qui ont remporté ce prix-là et je le dédie d'ailleurs à tous les agents du Soleil, du directeur général aux plus jeunes agents de cette entreprise-là. Et pour moi, c'est déjà une fierté d'appartenir à cette grande famille qu'est Le Soleil, comme je rêvais, étudiant, de venir travailler au Soleil », confie-t-il d'abord.

Lire l'article original sur Le Soleil.

