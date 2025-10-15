Togo: Coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe à Rome au sommet des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du Processus d'Aqaba, une initiative diplomatique de haut niveau centrée sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Lors de ce sommet, le dirigeant togolais prendra part à un segment stratégique consacré aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment la menace croissante des groupes armés, la criminalité transfrontalière, la piraterie maritime et la cybercriminalité.

La présence active du Togo à ce sommet illustre l'implication constante du pays dans les efforts régionaux et internationaux pour renforcer la sécurité collective sur le continent.

Faure Gnassingbé, reconnu pour sa diplomatie proactive, pourra partager l'expérience togolaise en matière de prévention des conflits, de coopération sécuritaire régionale et de réponse intégrée au terrorisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

'La lutte contre le terrorisme en Afrique ne peut se limiter à l'approche militaire, mais doit s'accompagner de programmes de développement, de bonne gouvernance et de renforcement de la résilience des communautés', explique le leader togolais.

Le Processus d'Aqaba, initié par le roi Abdallah II de Jordanie, vise à favoriser la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, en facilitant le dialogue entre États, institutions militaires, agences de renseignement et experts. En Afrique et ailleurs.

Le sommet de Rome devrait permettre de discuter de mécanismes concrets de coordination, de partage d'informations, et de soutien logistique et technologique aux États les plus exposés aux menaces terroristes, notamment en Afrique de l'Ouest.