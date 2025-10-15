Afrique: Après 80 ans, les pays africains peinent à trouver leur place au sein de l'ONU

En 80 ans d'existence, l'Organisation des Nations Unies n'a jamais traversé une phase de faiblesse comparable à celle qu'elle connaît actuellement. Il est bien loin le temps où elle était l'un des théâtres de l'affrontement entre le bloc occidental et le bloc communiste, qui recouraient à une dialectique féroce faite de photographies et de chaussures jetées sur le podium.

Dans la situation internationale actuelle, où des conflits susceptibles de devenir mondiaux menacent, certains analystes craignent que les Nations Unies ne subissent le même sort que la Société des Nations, qui a disparu après un long et douloureux processus de délégitimation.

La relance de l'ONU passe par une révolution interne, qui prévoit une refonte des organes et une prise en compte de l'importance des nouveaux acteurs émergents. La question la plus urgente est celle de la réforme du Conseil de sécurité.

Dès la fin de la guerre froide, le président américain Bill Clinton avait proposé une réforme visant à inclure l'Allemagne et le Japon comme membres permanents, reconnaissant ainsi le poids économique que les deux pays vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale avaient acquis jusqu'alors.

Aujourd'hui, une telle cooptation est absolument impensable, car elle est considérée comme trop favorable à l'Occident. Il faut donc envisager une autre composition du Conseil de sécurité. À cet égard, plusieurs options sont possibles : l'Inde, l'Amérique latine et, surtout, l'Afrique.

Le continent africain sera au coeur des dynamiques politiques et sociales de l'avenir. La Chine l'a compris, mais pas l'Occident. Cependant, malgré son importance future (il suffit de regarder son appartenance au BRICS) et son poids actuel au sein de l'organisation (où elle représente plus d'un quart des membres de l'Assemblée générale (54 pays sur 193), l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité.

Pourtant, les arguments en faveur d'une telle inclusion ne manquent pas : elle affiche un taux de croissance prévu pour 2025 de quatre points de pourcentage, elle est extrêmement vulnérable à des questions telles que le changement climatique, sur lesquelles les Nations unies agissent depuis des années, et elle est le théâtre de crises politiques et de conflits dévastateurs. Autant de raisons pour lesquelles sa voix devrait être davantage entendue. Ce n'est pas un hasard si, en août dernier, le secrétaire général, Antonio Guterres, a approuvé en substance les demandes des pays africains, en utilisant précisément les arguments mentionnés ci-dessus.

Au cours des dernières années, l'Union africaine a présenté son propre projet de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, demandant l'adhésion de deux pays en tant que membres permanents avec droit de veto et de cinq autres en tant que membres permanents sans droit de veto.

Une tentative pour résoudre ce qui constitue le talon d'Achille des demandes africaines, à savoir garantir une représentation aussi équilibrée que possible d'un continent profondément diversifié sur le plan politique et culturel. Cette idée est difficile à mettre en oeuvre, pour deux raisons. Tout d'abord, il est indéniablement difficile de déterminer qui ferait partie du premier groupe et qui du second : l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie et le Nigeria sont tous des pays qui, pour des raisons politiques ou économiques, pourraient avoir un siège permanent, et en exclure ne serait-ce qu'un seul créerait un sérieux problème.

De plus, la présence de sept pays au sein de l'organe suprême susciterait la jalousie d'une partie importante des autres membres de l'Assemblée. Il serait donc nécessaire de mener une réforme plus large et plus inclusive, avec le risque d'élargir le débat et d'aboutir à une paralysie quasi inévitable, car une réforme complète des Nations Unies passe par l'adhésion au Conseil de sécurité d'un pays d'Amérique latine (probablement le Brésil) et de l'autre géant asiatique : l'Inde.

Le noeud politique est toutefois autre. Les cinq membres permanents n'ont aucun intérêt à modifier un système qui leur convient parfaitement, en particulier ceux qui sont aujourd'hui des « puissances » beaucoup moins influentes qu'il y a quatre-vingts ans. Sous l'administration Biden, les États-Unis s'étaient ouverts à une réforme permettant l'entrée de deux pays africains, sans droit de veto. Avec l'arrivée de l'administration Trump, les choses n'ont certainement pas avancé. En ce qui concerne les autres membres permanents, la Russie pourrait avoir intérêt à élargir le Conseil de sécurité à des pays alliés ou du moins proches sur le plan de la non-appartenance au bloc occidental, mais il est difficile qu'elle soit disposée à considérer ces pays comme des candidats potentiels sur un pied d'égalité.

C'est pourquoi tout ou presque porte à penser que l'Afrique, continent de l'avenir, devra pour l'instant mettre de côté certaines ambitions légitimes. (Agence Fides 14/10/2025)