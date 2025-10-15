Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Afrique du Sud se qualifie au nez et la barbe du Bénin et du Nigeria

Dans cette poule C, trois équipes avaient encore la possibilité de s'offrir un ticket pour le prochain Mondial ce mardi 14 octobre. Finalement, contre toute attente, l'Afrique du Sud empoche la mise après sa victoire face au Rwanda (3-0). Le Bénin, qui était en tête du groupe avant cette dernière journée, reste à quai. Le Nigeria pourrait jouer les barrages avec trois autres nations.

Pour se qualifier, les Nigérians d'Éric Chelle devaient battre avec au moins trois buts d'écart les Béninois, et espérer dans le même temps un faux pas de l'Afrique du Sud. Mais c'était sans compter sur les Bafana Bafana qui ont eu le courage de renverser une situation compliquée.

Pas d'exploit pour le Bénin

Nouveau leader de la poule C après une victoire contre le Rwanda (1-0) avant cette dernière journée, le Bénin comptait 17 points, soit deux unités d'avance sur l'Afrique du Sud et trois sur le Nigeria. Victorieux au match aller (2-1) contre les Super Eagles, le Bénin avait à coeur de rééditer l'exploit. Privés de matchs à domicile depuis deux ans et demi, contraints d'évoluer en Côte d'Ivoire, le Bénin avait jusque-là su transformer l'adversité en force collective.

Mais les hommes de Gernot Rohr n'ont pas eu la possibilité de renverser une nouvelle fois le Nigeria lors de cette dernière journée. Les Nigérians ont pu compter sur leur star Victor Osimhen. L'attaquant de Galatasaray s'est fendu d'un doublé en première période (3e et 38e). Il a enfoncé le clou en seconde période avec un triplé (51e). Frank Onyeka a inscrit le quatrième but dans le temps additionnel (90e+1).

Cette victoire des Super Eagles n'a pas suffi au Nigeria pour se hisser en tête du groupe avec la victoire de l'Afrique du Sud. Les hommes d'Éric Chelle terminent à la deuxième place du groupe qui pourrait être synonyme de barrages.

Les Sud-Africains, qui se sont imposés face aux Rwandais grâce à Thalente Mbatha (5e), Oswin Appollis (26e), et Evidence Makgopa (7e), reviennent de loin. L'Afrique du Sud avait fait jouer Teboho Mokoena, pourtant suspendu, lors de leur large victoire face au Lesotho qui s'est transformé en fiasco en septembre dernier. La Fifa avait tranché, et l'Afrique du Sud perdait son succès 3-0 et se voyait infliger un forfait 0-3. L'Afrique du Sud retrouve le Mondial auquel la nation arc-en-ciel n'avait pas participé depuis 2010 et son organisation pour la première fois sur le continent africain.