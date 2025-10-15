Gabon: Une Assemblée nationale quasi monocolore

Au Gabon, la première chambre des députés de la nouvelle Assemblée nationale sera quasi unanimement composée de soutiens du président Oligui Nguema. Ce n'est pas une surprise, mais les résultats du second tour des élections législatives de samedi le confirment : le parti fondé début juillet par le chef de l'État, l'Union démocratique des bâtisseurs, occupe seul 70% des sièges, et la quasi-totalité des autres élus comptent aussi parmi les soutiens du chef de l'État.

C'est une vague verte qui déferle sur l'Assemblée nationale : selon les chiffres publiés ce mardi 14 octobre par le quotidien gouvernemental L'Union, et confirmés par le ministère de l'Intérieur, l'Union démocratique des bâtisseurs peut compter sur au moins 102 sièges sur 145 dans la nouvelle Assemblée, 50 élus samedi venant renforcer les 52 sièges obtenus dès le premier tour.

Loin derrière, le deuxième contingent est celui du Parti démocratique gabonais, ex-parti au pouvoir, mais soutien du président, avec 16 sièges, dont les principaux dirigeants ont été élus...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que quatre députés l'ont été avec la double étiquette UDB/PDG. Les autres forces politiques se partagent les miettes : trois sièges pour le RPM d'Alexandre Barro Chambrier, deux pour l'Union nationale et pour les sociaux-démocrates gabonais (SDG)...

Cinq formations - Union pour la République (UPR), le Parti social-démocrate (PSD), le Rassemblement pour la nouvelle République (RNR), le Bloc démocratique chrétien (BDC) et le Front démocratique socialiste (FDS - comptent un député, alors que sept autres ont été élus comme indépendant et que quatre sièges restent à pourvoir après des incidents au premier tour.

Cette assemblée quasiment monocolore est déjà critiquée : un cadre de l'Union nationale que nous avons joint se dit « inquiet pour l'avenir du pays », tandis que l'opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze moque depuis des semaines « les députés de la procuration », en raison du recours jugé très abusif à cette pratique pour garantir, selon lui, l'hégémonie des soutiens du président.