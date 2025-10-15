Sénégal: Mody Diaw et Pape Guèye dans le onze de départ des Lions contre les Mourabitounes

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La titularisation du portier Mory Diaw et le retour de Pape Guèye dans l'entrejeu sont les deux changements notés dans le onze de départ de l'équipe nationale de football qui affronte celle de la Mauritanie, à partir de 19 heures.

Cette rencontre, prévue à partir de 19 heures au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, compte pour la 10-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Avec le forfait sur blessure du portier titulaire des Lions, Edouard Mendy, Mory Diaw va garder les cages de l'équipe nationale.

Pape Diaw n'a cependant pas opéré de changement en défense, reconduisant les mêmes qui ont joué contre le Soudan du Sud, à savoir El Hadj Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Krépin Diatta.

Au milieu, Pape Guèye, de retour de suspension, a été associé à l'expérimenté Idrissa Gana Guèye.

En attaque, le quatuor Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané et Ismaïla Sarr a été également reconduit.

Le Sénégal affronte la Mauritanie avec l'ambition de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Ce match compte pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, qui va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (19 juin-19 juillet).

Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), à deux longueurs du deuxième, la République démocratique du Congo (19 pts, +8), a besoin d'un seul point pour assurer une quatrième qualification au Mondial, sa troisième consécutive.

Voici le onze départ des Lions :

Mory Diaw, El Hadj Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané et Ismailla Sarr

