Sénégal: Les travaux de l'Agropole Sud achevés à près de 85 %

Adéane (Ziguinchor) — Les travaux de l'agropole sud sont achevés à près de 85 %, a annoncé mardi à Adéane (Ziguinchor), le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, tout en dévoilant une série de mesures stratégiques destinées à assurer l'opérationnalisation rapide de cette plateforme agro-industrielle d'envergure.

À l'issue de cette visite de terrain sur le chantier de l'agropole Sud, situé dans la région de Ziguinchor, il dit avoir constaté que "les travaux sont achevés à près de 85 %".

"Nous sommes très heureux de voir que les principales infrastructures, notamment les centres de stockage, les bureaux, la voirie, ainsi que la station de recherche, sont pratiquement terminés", a déclaré le ministre, en présence d'élus territoriaux, d'autorités administratives et de représentants de l'Agence des agropoles.

Il a salué la mobilisation des populations locales et des parties prenantes pour l'aboutissement de ce projet majeur, lancé en 2018.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Inauguration prévue en janvier, avec 30 000 emplois directs attendus

Serigne Guèye Diop a annoncé que l'agropole sud sera en janvier prochain par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Il a précisé que l'agropole sud permettra la création de 30 000 emplois directs et environ 20 000 emplois indirects, impactant fortement l'économie locale, notamment les jeunes de Ziguinchor, d'Adéane, de Bignona et de toute la Casamance.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également annoncé trois "mesures concrètes" pour accélérer la mise en service de la plateforme.

Il s'agit notamment du lancement immédiat d'un appel à candidatures, pour inviter les entreprises à s'installer sur les 45 hectares disponibles de la zone, et de l'extension du périmètre industriel à 100 hectares, à travers de nouvelles délibérations des conseils municipaux.

Serigne Guèye Diop a aussi évoqué aussi l'ouverture d'un appel d'offres national et international, afin d'anticiper l'implantation des unités industrielles, un processus pouvant s'étendre sur 12 à 36 mois.

Initialement limité à l'anacarde, au maïs et à la mangue, l'agropole sud s'ouvrira finalement à l'ensemble des filières agricoles, halieutiques et horticoles de la Casamance et de la sous-région, a indiqué le ministre.

Il a souligné la richesse du terroir casamançais justifie une approche plus inclusive.

"Nous avons pris une autre décision : transformer les plateformes logistiques prévues à Oussouye, Bignona, Kolda et Sédhiou en véritables pôles agro-industriels, intégrant production, transformation et logistique", a-t-il expliqué.

"Il n'est plus pertinent de simplement collecter des matières premières sans les transformer localement", a ajouté Serigne Guèye Diop.

Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans une vision plus large de relance industrielle inclusive, portée par le gouvernement, avec un accent particulier sur l'ancrage territorial, la valorisation des filières locales et l'emploi des jeunes.

"L'agropole sud devient ainsi un levier stratégique de développement durable en Casamance, tout en s'inscrivant dans la dynamique de transformation économique nationale", a-t-il conclu.