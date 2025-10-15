Sénégal: Commande publique - La société civile et le secteur privé se félicitent de la dématérialisation des procédures

Dakar — La société civile et le secteur privé ont salué mardi le lancement officiel de la phase pilote de la plateforme numérique dénommée Achats publics en procédures électroniques (APPEL), un outil destiné à la dématérialisation des procédures de la commande publique.

Cette plateforme vise à "simplifier et fluidifier" les processus liés aux marchés publics, de la planification à l'attribution.

S'exprimant au nom de la société civile, Moundiaye Cissé s'est félicité du lancement de la nouvelle plateforme, évoquant à ce sujet un "important pas" dans la promotion de la bonne gouvernance.

En plus des importantes économies qu'elle devrait permettre de réaliser, cette plateforme va aussi contribuer à "promouvoir davantage la transparence et l'équité", a-t-il relevé en marge de la cérémonie officielle de lancement.

Avec cette nouvelle plateforme, "il n'y aura plus de contacts physiques, très souvent source de corruption", a fait valoir Moundiaye Cissé.

Khady Fall Tall s'est réjouie, au nom des femmes cheffes d'entreprise, du lancement de cet outil, estimant que l'ARCOP vient de couronner une longue lutte en mettant en place un système donnant les mêmes chances aux demandeurs, hommes et femmes confondus.

"Nous pensons que cette plateforme nous hisse un peu au niveau des besoins et des connaissances que nous devons obtenir pour accéder à l'élaboration des marchés", a-t-elle dit, relevant que 2% de la commande publique sont réservés aux femmes cheffes d'entreprise.

Le secteur privé a également salué les vertus de cette plate-forme, notant que ce système intègre toutes les forces vives de la nation.

"Aujourd'hui, dans le cadre de la compétitivité, nous avons des éléments d'information qui nous seront utiles et qu'on pourra intégrer dans notre politique et dans notre démarche", a déclaré son représentant, Babacar Cissé.

Il souligne qu'avec la territorialisation prônée par l'Etat, ce système permettra d'intégrer toutes les préoccupations des régions dans la commande publique.