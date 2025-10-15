Dakar — Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC-Iyane), une académie de football sénégalaise a signé lundi à Dakar une convention de partenariat avec l'Université Internationale de Casablanca au Maroc en vue de lutter contre l'immigration irrégulière, a constaté l'APS

"Cette initiative vise à offrir aux jeunes sénégalais, notamment aux sportifs, une alternative concrète à l'émigration irrégulière en leur ouvrant des perspectives d'études et de formation à l'étranger", a dit Ibrahima Iyane Thiam, responsable de l'académie de football.

Le partenariat permettra à des bacheliers sénégalais d'intégrer l'un des dix pôles de formation proposés par l'Université internationale de Casablanca, parmi lesquels le management du sport, l'hôtellerie internationale, les relations internationales et affaires, le droit, l'architecture, l'ingénierie, la pharmacie et la gestion d'entreprise, ont expliqué les parties signataires.

Ces formations seront rendues accessibles à travers un dispositif inclusif couvrant les frais de voyage, d'assurance, d'hébergement et d'autres services nécessaires à une bonne intégration, a expliqué Ibrahima Iyane Thiam.