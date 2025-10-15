Sénégal: L'ASC HADDAD de Ségou remporte la finale des phases départementales

Kédougou — L'Association culturelle et sportive (ASC) HADDAD de Ségou de la commune de Dindéfélo a remporté le trophée des phases départementales de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Kédougou, en s'imposant l'ASC l'ASC Renaissance de Bantako (Tomboronkoto), a constaté APS.

Le match s'est joué dans la nuit de lundi à mardi au stade municipal Mamba Guirassy de la commune de Kédougou.

Le capitaine Mamadou Boye Diallo a inscrit le but de Ségou à la deuxième mi-temps.

Le maire de la commune Dindéfélo Kikala Diallo a félicité l'équipe de HADDAD de Ségou pour avoir gagné cette belle victoire des phases départementales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Je félicité tous les joueurs de l'équipe de Ségou surtout celle de la commune de Dindé Félo qui ont joué dans la discipline durant toute la compétition des phases départementales de Kédougou", a-t-il salué.

Le président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow parrain de la finale des phases départemental, a salué le fair-play des deux équipes finalistes.

"Ils ont joué vraiment dans le fair-play mais le meilleur a gagné. Et nous avons assisté à un beau football', a-t-il salué.

Le maire a remercié ses partenaires, la société minière de Mako et l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) pour cette belle organisation de la finale.

Le conseil départemental de Kédougou a mis à la disposition de l'ODCAV une enveloppe de 1 million 800 mille francs pour l'organisation et 14 lots de maillots et du matériel sportif pour toutes les équipes. Des distinctions ont été offertes aux meilleurs joueurs.