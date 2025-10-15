Sénégal: Renforcement de capacités des acteurs locaux sur la stratégie nationale de protection sociale

Kédougou — La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a clôturé, mardi, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale dans la région de Kédougou (sud-est), a constaté l'APS.

La cérémonie de clôture a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye.

Cet atelier s'inscrit dans la démarche nationale visant à construire un système de protection sociale inclusif, équitable et durable, fondé sur le principe de solidarité.

Il vise à réduire la vulnérabilité des populations face aux risques sociaux tels que la maladie, le chômage, la vieillesse, et à garantir un socle minimum de droits pour tous, a précisé Matar Sène, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale.

"La protection sociale est un pilier essentiel de la cohésion sociale et de la justice sociale qui s'appuie sur quatre fonctions principales : la prévention, la protection, la promotion et la transformation", a-t-il expliqué.

"Ce système s'articule autour de mécanismes contributifs (assurance sociale) et non contributifs (assistance, filets sociaux), renforçant ainsi la résilience et les opportunités des populations les plus vulnérables", a-t-il ajouté.

La couverture santé des enfants a atteint 42% dans la région de Kédougou, a fait savoir Matar Sène, ajoutant que celle des malades actifs est passée de 19% à 27%.

"Plus de 75 000 bénéficiaires disposent d'une carte égalité des chances", a-t-il fait savoir, plaidant pour le renforcement des cantines scolaires, transferts monétaires et des assurances agricoles.

Il a annoncé une territorialisation des politiques sociales, à travers la création de pôles régionaux de protection sociale qui visent à adapter les réponses aux besoins spécifiques des populations locales.

"La protection sociale s'inscrit pleinement dans la 'Vision Sénégal 2050', où elle est considérée comme un socle de stabilité et de cohésion nationale, ancrée dans la souveraineté, la justice et la prospérité", a-t-il rappelé, soulignant que la région de Kédougou demeure confrontée à plusieurs défis.

"C'est une région qui est très riche et d'un potentiel minier considérable. Mais elle affiche un taux de chômage dépassant 60%, des difficultés d'accès à l'éducation et des vulnérabilités liées à l'environnement", a signalé M. Sène.

Il a invité les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé, à faire de la protection sociale un véritable acte de solidarité nationale.