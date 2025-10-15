Sénégal: Le rappeur 'Big Soldier' lance son nouvel album intitulé 'Osez', samedi

Kaffrine — Le rappeur Omar Ndao dit "Big Soldier" annonce la sortie, le 18 octobre prochain, à Kaffrine (centre), de son nouvel album intitulé "Osez", un manifeste dans lequel il appelle la jeunesse à croire en ses rêves.

"C'est un album de dix titres, avec deux bonus, qui invite à l'audace et à la vérité. Chaque tube explore un thème fort, une identité et appelle à l'introspection, à la vie sociale et à l'espoir, à l'amour, à la spiritualité, à l'engagement et à la fierté locale", a expliqué l'artiste dans un entretien avec l'APS.

"+Osez+ n'est pas seulement un projet musical : c'est un manifeste pour la jeunesse, un appel à croire en ses rêves, à affirmer son identité et à oser dans sa voie", a-t-il déclaré.

Il est prévu, pour la sortie de cet album, une "soirée live" au Centre culturel régional de Kaffrine, avec une séance de dédicaces, des rencontres et des ventes de clés USB contenant l'album.

Big Soldier, artiste rappeur, entrepreneur culturel et acteur engagé du mouvement urbain sénégalais, est originaire de Kaffrine.

Il est le fondateur du label "Belep urbain responsability (BUR) et le directeur du Festival "Kaay Xool", deux initiatives dédiées à la promotion de la jeunesse, de la créativité et du développement culturel à travers l'art et l'engagement communautaire.