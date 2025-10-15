Sénégal: Deux morts et un blessé dans un accident

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu mardi matin à Kaolack, au quartier Ndorong, après qu'un cyclomoteur a été percuté par un camion près de l'école privée "La Lumière", selon l'APS.

Deux personnes ont perdu la vie et une autre a été grièvement blessée, mardi 14 octobre 2025, lors d'un accident de la circulation survenu au quartier Ndorong, dans la commune de Kaolack. L'information a été confirmée par le commandant de la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le capitaine Mamadou Yahya Mané, cité par l'APS.

Alertés peu après 11 h, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 11 h 10, à hauteur de l'école privée "La Lumière". Selon le capitaine Mané, il s'agissait d'un cyclomoteur de type « Jakarta » renversé par un camion.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.