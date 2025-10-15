Sénégal: Deux morts et un blessé dans un accident

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu mardi matin à Kaolack, au quartier Ndorong, après qu'un cyclomoteur a été percuté par un camion près de l'école privée "La Lumière", selon l'APS.

Deux personnes ont perdu la vie et une autre a été grièvement blessée, mardi 14 octobre 2025, lors d'un accident de la circulation survenu au quartier Ndorong, dans la commune de Kaolack. L'information a été confirmée par le commandant de la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le capitaine Mamadou Yahya Mané, cité par l'APS.

Alertés peu après 11 h, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 11 h 10, à hauteur de l'école privée "La Lumière". Selon le capitaine Mané, il s'agissait d'un cyclomoteur de type « Jakarta » renversé par un camion.