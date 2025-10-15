Sénégal: Séoul, Moscou, Doha... retour sur les épopées qualificatives des Lions en coupe du monde

Une victoire, un rêve, un exploit : le Sénégal peut écrire ce soir un nouveau chapitre glorieux de son histoire en qualifications de la coupe du monde.

En cas de victoire ce soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio face à la Mauritanie, les Lions décrocheront leur billet pour la Coupe du monde 2026, la quatrième de leur histoire. À l'heure où la bande à Kalidou Koulibaly et Sadio Mané rêve de l'Amérique, retour sur les trois précédentes qualifications qui ont marqué l'histoire du football sénégalais.

2002 : la génération dorée ouvre la voie

Tout commence un après-midi de septembre 2001 à Windhoek. Dans une poule relevée aux côtés de l'Égypte, du Maroc et de l'Algérie, les Lions, menés par Bruno Metsu, jouent leur destin face à la Namibie. La bande à El Hadji Diouf, Henri Camara et Khalilou Fadiga ne tremble pas. Le Sénégal s'impose avec autorité (5-0) grâce à des buts de Diouf, Camara, Bouba Diop et Lamine Diatta. Cette victoire historique propulse le pays vers sa première Coupe du monde, celle de 2002 au Japon et en Corée, où les Lions entreront dans la légende en atteignant les quarts de finale après avoir battu la France en match d'ouverture et en Mondovision à Séoul.

2018 : Aliou Cissé boucle la boucle

Seize ans plus tard, un ancien capitaine de cette épopée signe le retour triomphal du Sénégal sur la scène mondiale. Aliou Cissé, devenu sélectionneur, conduit une génération ambitieuse vers la qualification. Le 10 novembre 2017, à Praia, les Lions affrontent le Cap-Vert pour le match décisif. Le Sénégal s'impose (2-0) grâce à des réalisations de Diafra Sakho et d'un but contre son camp de Nuno Rocha. Ce succès offre au pays sa deuxième participation au Mondial, cette fois en Russie.

Celui qui portait le brassard en 2002 guide à nouveau les Lions vers la Coupe du monde, désormais en costume de sélectionneur.. Durant ce mondial, les Lions avaient terminé à égalité parfaite avec le Japon - même nombre de points (4), même différence de buts (0) et même nombre de buts marqués (4) en phase de poule. La FIFA ayant été obligé de départager les deux équipes au "fair-play", c'est-à-dire au nombre de cartons reçus. Le Sénégal, avec 6 cartons jaunes, a été devancé par le Japon, qui n'en comptait que 4. Une première historique en Coupe du monde.

2022 : Mané encore décisif dans un scénario hollywoodien

Le 29 mars 2022, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio vibre comme jamais. Le Sénégal doit renverser l'Égypte après une défaite 1-0 au Caire. Dès la 3e minute, Boulaye Dia égalise sur l'ensemble des deux matchs. Après 120 minutes irrespirables, la séance des tirs au but scelle le destin des Pharaons. Comme en finale de la CAN quelques semaines plus tôt, Sadio Mané transforme le penalty de la délivrance. Le Sénégal décroche sa troisième qualification pour le Mondial et confirme son statut de puissance continentale. Les Lions sous la conduite d'Aliou Cisse qui signe le back to back étaient privés de Sadio Mané blessé et forfait pour la compétition. Ils ont été stoppés net par l'Angleterre d'Harry Kane en huitième de finale.

2026 : la Mauritanie, dernière marche vers l'Amérique

Ce mardi, les Lions de Pape Thiaw abordent une nouvelle finale. Face à la Mauritanie, voisine et rivale, un succès assurerait la qualification directe pour la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un nul pourrait aussi suffire, à condition que la RD Congo ne s'impose pas par sept buts d'écart contre le Soudan. Devant un public bouillant et sous le regard du président de la République, Bassirou Diomaye et de plusieurs autorités annnoncées, les Lions devront rugir une dernière fois pour valider leur billet au Mondial américain avant de se tourner vers la CAN au Maroc en décembre prochain.