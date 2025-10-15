Sénégal: Commande publique - La phase pilote de la plateforme numérique 'APPEL' lancée

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a procédé, ce mardi 14 octobre 2025, au lancement de la phase pilote de la plateforme numérique APPEL (Achats publics en procédures électroniques), un outil innovant destiné à dématérialiser l'ensemble des procédures liées aux marchés publics.

Cette initiative marque une nouvelle étape vers la transformation digitale de l'administration sénégalaise, en mettant l'accent sur la transparence, la performance et la simplification des démarches administratives. Le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a salué « une avancée majeure vers une administration plus moderne, transparente et performante ».

Selon lui, la plateforme APPEL permet de « simplifier et fluidifier » les processus des marchés publics, de la planification à l'attribution, tout en garantissant "l'interopérabilité avec les autres systèmes publics" et le respect des standards internationaux, notamment ceux de l'OCDE.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Ba a souligné que ce projet ouvre "une nouvelle ère d'innovation et de transparence dans la gestion de la commande publique", grâce à la production automatisée d'indicateurs de performance (KPI) et à la disponibilité de données statistiques fiables et ouvertes. Le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté, a précisé que la dématérialisation de la commande publique va bien au-delà d'une simple évolution technique.

« Il s'agit d'une véritable transformation culturelle, qui place la transparence et la traçabilité au coeur de l'action publique », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'adapter les méthodes administratives aux opportunités offertes par le numérique. Cette réforme s'inscrit dans le cadre du plan de redressement et d'assainissement des finances publiques, en cohérence avec les réformes structurelles en cours.

Le représentant de la Banque mondiale, Kouami Hounisou Messan, a salué l'initiative, soulignant qu'elle « contribuera à réduire les délais, à renforcer l'équité et à lutter contre la fraude et la corruption ». Selon lui, cette plateforme améliorera l'efficacité et l'efficience du système national de commande publique, tout en favorisant la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.