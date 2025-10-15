Sénégal: Commande publique - La phase pilote de la plateforme numérique 'APPEL' lancée

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a procédé, ce mardi 14 octobre 2025, au lancement de la phase pilote de la plateforme numérique APPEL (Achats publics en procédures électroniques), un outil innovant destiné à dématérialiser l'ensemble des procédures liées aux marchés publics.

Cette initiative marque une nouvelle étape vers la transformation digitale de l'administration sénégalaise, en mettant l'accent sur la transparence, la performance et la simplification des démarches administratives. Le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a salué « une avancée majeure vers une administration plus moderne, transparente et performante ».

Selon lui, la plateforme APPEL permet de « simplifier et fluidifier » les processus des marchés publics, de la planification à l'attribution, tout en garantissant "l'interopérabilité avec les autres systèmes publics" et le respect des standards internationaux, notamment ceux de l'OCDE.

M. Ba a souligné que ce projet ouvre "une nouvelle ère d'innovation et de transparence dans la gestion de la commande publique", grâce à la production automatisée d'indicateurs de performance (KPI) et à la disponibilité de données statistiques fiables et ouvertes. Le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté, a précisé que la dématérialisation de la commande publique va bien au-delà d'une simple évolution technique.

« Il s'agit d'une véritable transformation culturelle, qui place la transparence et la traçabilité au coeur de l'action publique », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'adapter les méthodes administratives aux opportunités offertes par le numérique. Cette réforme s'inscrit dans le cadre du plan de redressement et d'assainissement des finances publiques, en cohérence avec les réformes structurelles en cours.

Le représentant de la Banque mondiale, Kouami Hounisou Messan, a salué l'initiative, soulignant qu'elle « contribuera à réduire les délais, à renforcer l'équité et à lutter contre la fraude et la corruption ». Selon lui, cette plateforme améliorera l'efficacité et l'efficience du système national de commande publique, tout en favorisant la transparence dans la gestion des ressources publiques.