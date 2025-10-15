Madagascar: Qui est Michael Randrianirina, le nouvel homme fort du régime malgache?

15 Octobre 2025
Radio France Internationale

Il s'appelle Michael Randrianirina et a été invité mardi 14 octobre, par la Haute Cour Constitutionnelle malgache à exercer les fonctions de chef de l'État à la suite d'un constat de vacance du pouvoir. Un temps gouverneur d'une région du sud de Madagascar, ce colonel était une voix critique du régime d'Andry Rajoelina.

La plupart des Malgaches ont découvert le visage de Michael Randrianirina samedi 11 octobre, lorsque celui-ci a, dans une vidéo, lancé un appel aux forces de sécurité pour qu'elles désobéissent à l'ordre de tirer sur les manifestants. Âgé de 51 ans, celui-ci a été gouverneur de la région de l'Androy, d'où il est originaire, dans l'extrême-sud de Madagascar, entre 2016 et 2018. Cela après avoir dirigé le bataillon d'infanterie de Tuléar, dans la région voisine de l'Atsimo Andrefana.

Pas avare de critiques contre le régime d'Andry Rajoelina, il a été incarcéré entre novembre 2023 et février 2024 à la maison de force de Tsihafay, au sud d'Antananarivo, pour « incitation à la mutinerie militaire en vue d'un coup d'État ». Il a ensuite été condamné à un an de prison avec sursis pour « atteinte à la sûreté de l'État », rappelle notre correspondant à Antananarivo, Guilhem Fabry.

Sa prise de parole de samedi dernier a précipité la chute du régime Rajoelina. Bien qu'étant le visage de la mutinerie, il avait jusqu'à présent minimisé son rôle. « Je suis un simple officier, un exécutant », déclarait-il ce week-end, quelques jours avant de prendre les rênes du pays. On essaie de répondre à un chaos provoqué par les dirigeants, déclarait il y a quelques jours Michael Randrianirina, auprès de notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud.

