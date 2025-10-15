Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le lycée Leboutou de Dabou remporte le concours national Via 2025

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Le lycée moderne Leboutou de Dabou est le grand lauréat de la 4e édition nationale du programme Via, un programme éducatif qui vise à former et sensibiliser des élèves-ambassadeurs à la mobilité sûre, afin de promouvoir une sécurité routière responsable. Cette initiative de TotalEnergies Fondation, en partenariat avec CFAO, est déployée en Côte d'Ivoire par Impact'Lab.

Cette grande compétition a opposé dix lycées d'Abidjan et de l'intérieur du pays le 10 octobre 2025, dans un complexe hôtelier du Plateau à Abidjan.

Devant un public attentif, les élèves-ambassadeurs ont présenté les résultats de plusieurs mois d'engagement : cartographie des risques routiers autour de leurs établissements, recommandations pour améliorer la sécurité et actions de sensibilisation menées auprès de leurs camarades et des communautés locales.

Les prestations ont été évaluées par un jury présidé par Matthieu Bouvy, directeur général de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire.

À l'issue du concours, le lycée Leboutou défendra les couleurs ivoiriennes lors de la finale régionale prévue le 27 novembre 2025, en visioconférence depuis Abidjan. Le deuxième prix est revenu au lycée classique et moderne 1 de Bouaké, tandis que le troisième prix a été attribué au Groupe scolaire Liberté Ébrié.

Selon les organisateurs, l'édition 2025 du programme Via a permis de sensibiliser plus de 43 000 élèves à la sécurité routière et de former 200 élèves-ambassadeurs.

En dehors du cadre scolaire, le programme a touché plus de 5 000 usagers de la route à travers des campagnes de proximité, et atteint 10 000 personnes en ligne via les réseaux sociaux.

