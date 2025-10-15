Cote d'Ivoire: Un élève de CE1 poignarde un ami d'école avec une paire de ciseaux

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Les responsables de l'École primaire publique (Epp) Diédougou de Ouangolodougou sont sous le choc. Un élève de 10 ans, inscrit en classe de CE1, a poignardé son camarade de 11 ans, élève en classe de CE2, à l'aide d'une paire de ciseaux, le lundi 13 octobre 2025. L'incident s'est produit au sein dudit établissement.

Après les cours de la matinée, une altercation entre les deux écoliers a dégénéré en bagarre. L'élève de CE1, D.M., a sorti de son sac à dos une paire de ciseaux et a poignardé son camarade d'école. Après son acte odieux, il a pris ses petites jambes à son cou et s'est réfugié chez sa grand-mère, au marché.

Quant à la victime, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital général de Ouangolodougou.

Internée en soins intensifs, elle présente une plaie abdominale grave, laissant apparaître une partie de l'intestin. Au dire du médecin traitant, le Dr Nikébié Toto, son pronostic vital est engagé.

Selon des informations rapportées par l'Agence ivoirienne de presse (Aip), M. Konaté, l'oncle du présumé auteur, a affirmé que son neveu est sujet à des fugues répétées et qu'il n'en est pas à son premier acte de violence.

