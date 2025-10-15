Cote d'Ivoire: Élections apaisées/cohésion nationale - L'OSCS mobilise 352 experts

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté conduira une mission d'observation électorale particulière visant à prévenir et gérer pacifiquement les conflits électoraux.

Cette mission a été lancée, le lundi 6 octobre, au siège de l'Oscs sis à Cocody, par Yves Joël Kouadio, directeur de cabinet du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Pour lui, cette mission d'observation intervient dans le processus électoral comme un véritable outil de prévention et de gestion des violences et conflits électoraux. Elle vient renforcer les efforts faits par ledit ministère pour l'organisation d'élections apaisées dans le pays.

La mission d'observation électorale est conduite par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs), organe de veille, d'alerte et d'aide à la décision en matière de solidarité et de cohésion sociale, avec à sa tête Coulibaly Tiohozon Ibrahima.

Elle mobilisera 352 personnes dont 280 observateurs et 33 superviseurs. Elle couvrira les trente-une régions et les deux districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan.

« Un accent particulier sera mis sur les quatorze zones d'intérêt que nous avons identifiées dans le cadre de notre Programme national de cohésion sociale (Pncs) 2024-2025. Il s'agit des régions de l'Agnéby-Tiassa, du Bélier, des Grands Ponts, de Gbêkê, du Gôh, du Guémon, du Haut-Sassandra, de l'Iffou, de l'Indénié-Djuablin, du Lôh-Djiboua, du Moronou, du Sud-Comoé, du Tchologo et du District autonome de Yamoussoukro. Ces zones d'intérêt recevront le plus grand nombre d'observateurs, en plus du District autonome d'Abidjan », a-t-il ajouté.

« Nous avons, en effet, réalisé des progrès remarquables en matière de consolidation de la paix, permettant d'obtenir une croissance économique continue dont les fruits ont favorisé l'amélioration des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire », a-t-il estimé par ailleurs.