Congo-Kinshasa: À l'initiative de Joseph Kabila, une partie des opposants à Félix Tshisekedi se retrouve au Kenya

Convoqué par l'ancien président congolais récemment condamné à mort dans son pays, le conclave, qui s'étend sur deux jours à Nairobi, rassemble plusieurs adversaires de Félix Tshisekedi ainsi que de nombreux proches de Joseph Kabila. Mais il compte aussi plusieurs absents de marque.

Depuis ce mardi 14 octobre, Nairobi, la capitale du Kenya, accueille une rencontre de deux jours d'une partie de l'opposition congolaise convoquée par l'ancien président Joseph Kabila, récemment condamné à mort par la justice militaire de RDC pour trahison et crimes contre la paix.

Baptisée « Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays », celle-ci a pour but d'écouter tout le monde et de dégager des pistes de solution, fait savoir un proche de l' ex-chef de l'État.

Parmi les opposants qui ont répondu présents figurent notamment Augustin Matata Ponyo, un ancien Premier ministre de Joseph Kabila qui vit aujourd'hui en exil après avoir été condamné pour détournement de fonds, et Franck Diongo, le président du Mouvement lumumbiste progressif (MLP), qui a pris ses distances avec le président Félix Tshisekedi après l'avoir soutenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ancien candidat à la présidence de la République qui a passé six mois en prison pour incitation à la désobéissance, Seth Kikuni s'y trouve également aux côtés du gros des troupes de l'ancien président, tel Barnabé Kikaya Bin Karubi, l'un de ses principaux conseillers, ou encore Raymond Tshibanda, le coordonnateur du Front commun pour le Congo (FCC).

Un conclave en l'absence de plusieurs grandes figures de l'opposition

Cette rencontre intervient dans le contexte de la crise politique et sécuritaire qui secoue l'est de la RDC et alors que l'opposition ne cesse de réclamer un dialogue inclusif sous la médiation des confessions religieuses pour la résoudre.

« L'idée est de réunir les forces vives de la nation et de dégager des pistes de solution, une thérapie », explique Patient Sayiba, un proche collaborateur de Joseph Kabila présent à Nairobi, qui interroge : « La crise est profonde. Faut-il rester silencieux ? ».

Ce conclave se tient toutefois en l'absence de plusieurs grandes figures de l'opposition congolaise tel que Moise Katumbi, Delly Sesanga ou Jean-Marc Kabund qui n'ont pas fait le déplacement. Quand à Martin Fayulu, il n'a pas été convié, selon son porte parole.